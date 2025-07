UFFICIALE, c’è la firma: arriva il rinforzo per Allegri

Milan, ecco il rinforzo per la fascia sinistra: arriva Estupiñán dal Brighton

Il Milan piazza un colpo importante sul mercato: Pervis Estupiñán è ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. Il difensore ecuadoriano arriva a titolo definitivo dal Brighton e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030.

Un innesto che porta qualità, esperienza internazionale e una buona dose di corsa sulla corsia mancina.

Milan, è ufficiale: ecco Estupiñán

Classe 1998, Estupiñán ha alle spalle una carriera costruita in giro per l’Europa: cresciuto calcisticamente in Ecuador, al LDU Quito, ha poi fatto esperienza in Spagna con club come Almeria, Maiorca, Osasuna e Villarreal, dove ha conquistato anche un’Europa League. Dal 2022 vestiva la maglia del Brighton in Premier League, dove ha disputato oltre cento partite ufficiali.

Con la Nazionale dell’Ecuador è ormai una certezza, avendo raccolto quasi cinquanta presenze e quattro gol. Al Milan indosserà la maglia numero 2 e sarà uno dei punti fermi della difesa nella nuova stagione, che si preannuncia ricca di cambiamenti.

Il club rossonero ha così aggiunto un tassello fondamentale nel proprio percorso di rinnovamento, puntando su un giocatore nel pieno della maturità calcistica.