UFFICIALE-Lascia il Milan, c’è il comunicato

Arriva il comunicato ufficiale della cessione: il calciatore lascia il Milan dopo 10 anni con la squadra.

Il Milan sta finalmente sbloccando il suo mercato. Dopo settimane di empasse, fermi al doppio colpo Ricci-Modric, i rossoneri sono tornati alla carica. Estupinan, il terzino sinistro ecuadoriano classe 98 del Brighton, è praticamente un nuovo giocatore del Milan per 17 milioni, mentre per Jashari stanno lavorando per piegare la resistenza del Brugess.

Per sbloccare le operazioni in entrata però ora Tare deve lavorare per sfoltire la rosa, sia ped concedere a Max Allegri di lavorare in maniera più serena, sia per abbassare il monte ingaggi e mettere da parte un gruzzoletto per mettere a segno gli ultimi colpi. Tra questi, è ormai ufficiale l’addio di uno di questi giocatori considerati fuori dal progetto: lascia il Milan dopo un decennio nel club.

Milan, ufficiale la cessione di Pobega al Bologna

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Milan ha salutato Tommaso Pobega, passato al Bologna in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Il centrocampista classe 1999 era entrato nel settore giovanile del Milan a 16 anni, compiendo tutta la trafila nel settore giovanile fino all’esordio in Champions con la prima squadra.

“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Pobega al Bologna FC. Il Club ringrazia Tommaso per la professionalità e l’impegno dimostrati dal suo ingresso nel Settore Giovanile fino a oggi e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.”