UFFICIALE- Theo Hernandez lascia il Milan: le cifre

Dopo settimane di tira e molla, Theo Hernandez ha è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Al-Hilal: ecco quanto incasserà il Milan

Igli Tare sta guidando una profonda rifondazione in casa Milan. Dopo una stagione deludente, chiusa tra contestazioni dei tifosi e l’esclusione dalle competizioni europee, il club ha deciso di voltare pagina affidandosi a un direttore sportivo esperto e concreto, definito da Zlatan Ibrahimovic come un “professionista tradizionale”.

Il primo passo di Tare è stato la scelta di un allenatore pragmatico, capace di riportare ordine e stabilità, con l’obiettivo dichiarato di tornare subito tra le prime quattro. Con il tecnico toscano in panchina, è improbabile rivedere scene caotiche come il cooling break di Roma o l’episodio del rigore a Firenze. Il secondo passo, ancora in corso, riguarda la razionalizzazione della rosa. Senza impegni europei, non serve un organico extralarge: Tare punta a sfoltire il gruppo, allontanando chi non dimostra pieno coinvolgimento nel nuovo corso: il primo sacrificato è stato Theo, ceduto all’Al-Hilal.

Milan, ufficiale la cessione di Theo: al club 25 milioni

Dopo che negli scorsi giorni era uscite alcune indiscrezioni che parlavano di una trattativa a rischio tra Milan e Al-Hilal per Theo Hernandez, la volontà delle parti di chiudere un accordo vantaggioso per tutti ha preso il sopravvento.

Secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio e Fabrizio Romano, ormai è fatta per Theo in Arabia: al Milan andranno 25 milioni cash mentre al giocatore uno stipendio netto da più di 20 milioni di euro.