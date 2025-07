Ultimatum Milan, Tare si espone per Jashari: messaggio chiaro al Club Bruges

Igli Tare manda esce allo scoperto per Jashari: il messaggio del direttore sportivo al Club Bruges è forte e chiaro.

Prosegue la trattativa tra il Milan ed il Club Bruges per Ardon Jashari. Dopo gli acquisti di Luka Modric e Samuele Ricci, la società rossonera vuole il calciatore svizzero per migliorare in maniera esponenziale il tasso tecnico della propria mediana. In queste ore, si è esposto anche il ds del club lombardo, Igli Tare, per cercare di smuovere la trattativa. Il dirigente albanese ha lanciato un segnale perentorio al Club Bruges.

Tare esce allo scoperto: messaggio chiaro al Club Bruges

Il Milan avrebbe presentato una nuova offerta per provare a mandare in porto l’operazione Jashari. Proposta che, come rivelato dal dirigente albanese, sarà l’ultima da parte dei rossoneri. Igli Tare ha lanciato un ultimatum ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Siamo in buoni rapporti con il Bruges e abbiamo fatto una ulteriore offerta per Jashari, una offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore. Non siamo intenzionati ad andare oltre”.

Il Milan ha presentato una prima offerta da 32,5 milioni di euro più 2 di bonus, rispedita al mittente dal Club Bruges. Ora, la società lombarda avrebbe avanzato una nuova proposta, alzando la posta in palio di un milione. Insomma, la compagine rossonera sarebbe arrivata a 33,5 milioni più bonus, spingendosi oltre quota 35. Adesso, resta da copiare se il Club Bruges sia disposto ad accettare, consapevole della volontà del calciatore di vestire la maglia rossonera.