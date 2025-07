ULTIM’ORA – Milan, accordo raggiunto: è fatta per il prossimo acquisto

Il Milan ha praticamente chiuso per l’arrivo del suo terzo acquisto dopo Samuele Ricci e Luka Modric. Il club rossonero ha raggiunto l’accordo per il trasferimento.

Dopo delle ultime ore poco soddisfacenti in ottica mercato, il Milan è pronto a rialzare la testa con l’arrivo del suo terzo acquisto. Il Diavolo ha infatti raggiunto un accordo personale con l’obiettivo di mercato che è ormai pronto a sbarcare in rossonero. Per la definitiva fumata bianca manca solo un ultimo dettaglio, la buona riuscita dell’affare non è in discussione.

Milan, arriva Terracciano: sostituirà Sportiello come secondo portiere

Come riportato da Fabrizio Romano, il Milan ha trovato l’intesa con Pietro Terracciano. Il portiere, in arrivo dalla Fiorentina, firmerà un contratto fino al 30 giugno 2027. Il classe ’90 ricoprirà il ruolo di secondo portiere, andando a sostituire Marco Sportiello che è pronto invece a tornare all’Atalanta.

⚫️ AC Milan have agreed personal terms with Pietro Terracciano as their new backup goalkeeper. Two year contract for Terracciano, ready to be sealed as soon as Atalanta will get Marco Sportiello deal done – with talks underway. pic.twitter.com/nWXS9iH8pI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2025

Per l’annuncio ufficiale non resta dunque che aspettare l’accordo tra l’Atalanta e Sportiello. Proprio per quanto riguarda il futuro ex rossonero, si è deciso di rescindere il contratto in scadenza nel 2027 vista la volontà di Sportiello di tornare all’Atalanta.

Nonostante infatti ci fosse l’interesse della Cremonese, che lo avrebbe ingaggiato come portiere titolare, Sportiello ha deciso di far ritorno all’Atalanta anche se sarà solo il vice Carnesecchi.