Ultim’ora Milan, Allegri lo attende in tournée: affare in chiusura

Il Milan è pronto a finalizzare il terzo colpo in entrata: Allegri lo attende in tournée già nei prossimi giorni.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha cominciato la preparazione in vista della nuova stagione un paio di settimane fa, a Milanello, con i primi arrivati: piano piano il tecnico rossonero ha avuto il piacere di conoscere quasi tutti i componenti della rosa, ad esclusione di Gimenez, che si aggregherà ai compagni nei prossimi giorni, dopo qualche giorno in più di vacanza concessogli dopo l’impegno con la nazionale messicana. Nelle scorse ore, i rossoneri sono partiti alla volta di Singapore, per cominciare la tournée asiatica, dove ha in programma anche alcune amichevoli di spessore. Primo giorno di doppia seduta d’allenamento, con Allegri e il suo staff che già da un paio di settimane sono focalizzati sulla preparazione fisica dei propri calciatori, a cui segue la preparazione tecnico-tattica.

Milan, pronto il colpo Estupinan: c’è la conferma

Il tecnico rossonero è chiamato a fare le sue scelte prima dell’inizio della nuova stagione ed entro la chiusura della finestra estiva di mercato: l’obiettivo è partire con la rosa completa, ma dopo la prima giornata di campionato ci sono ancora una decina di giorni per poter finalizzare al meglio le ultime entrate o le ultime cessioni. A tal proposito, il Milan deve far fronte alla partenza di Theo Hernandez e il nome più gettonato è quello di Pervis Estupiñán.

Nei giorni scorsi le varie indiscrezioni hanno trovato sempre più conferme, tanto che è emerso che il giocatore ha trovato già un accordo verbale con la dirigenza rossonera. Occorreva soltanto trovare un accordo tra i due club, che nelle ultime ore è arrivato: secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo X, Pervis Estupiñán è pronto a firmare il contratto con il Milan. Il club rossonero ha raggiunto l’accordo con il Brighton per 20 milioni di euro totali. Allegri lo attende in tournée.

Milan, colpo Estupiñán: tifosi in visibilio

Dopo le ultimissime conferme circa l’intesa raggiunta tra Milan e Brighton per Estupiñán, i tifosi rossoneri stanno apprezzando molto questo colpo messo a segno dalla dirigenza rossonera. Tanti i commenti positivi sul social X, che apprezzano il colpo messo a segno per far fronte alla partenza di Theo Hernandez. Chissà che questa volta anche il nuovo colpo rossonero possa soddisfare le aspettative dei tifosi, pronti a vederlo in gioco.