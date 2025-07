Ultim’ora Milan, altra offerta in arrivo: si avvicina il colpo

Colpo in arrivo: il Milan fa davvero sul serio.

Il Milan accelera per Guéla Doué. Dopo il sorpasso last minute del Fenerbahçe su Archie Brown, il club rossonero ha puntato con decisione sul terzino destro classe 2002 dello Strasburgo, considerato il primo nome nella lista per rinforzare la fascia destra.

Secondo quanto filtra da ambienti vicini alla trattativa, la dirigenza rossonera è pronta a presentare una nuova offerta nelle prossime ore, con l’intento di sbloccare l’operazione e portare il giovane difensore a Milanello già entro metà luglio. riferirlo è Gianluca Di Marzio.

Rilancio a sorpresa: si avvicina Douè?

Lo Strasburgo, che ha investito su Doué solo un’estate fa, non vorrebbe privarsi subito del giocatore, ma di fronte a una proposta convincente potrebbe aprire alla cessione.

Nell’ultima stagione, Doué ha collezionato 34 presenze con la maglia del club alsaziano, dimostrando affidabilità, buona spinta e solidità difensiva. Caratteristiche che corrispondono perfettamente al profilo cercato da Allegri per completare la corsia destra, dove al momento l’unico titolare certo è capitan Calabria.

Il Milan spinge, lo Strasburgo riflette: si entra nella fase calda della trattativa. Il Milan cerca rinforzi subito: Allegri chiede garanzie in vista della prossima stagione.