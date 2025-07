Ultim’ora Milan, saluta i rossoneri: riparte dal Brasile

Il Milan è vicino a trovare l’accordo per una nuova cessione. Il Flamengo lo vuole a tutti i costi.

Da settimane ormai è iniziata la preparazione dei rossoneri, con mister Max Allegri che si sta sempre di più facendo un’idea sulla rosa che avrà a disposizione per la prossima stagione. Sono diversi gli acquisti che il Milan dovrà compiere per poter essere competitiva, ma un lavoro attento va svolto anche sul mercato in uscita. Chiunque non faccia parte del progetto Allegri verrà considerato sul mercato. Uno tra gli esuberi è vicinissimo a salutare, con il Flamengo pronto a chiudere per lui.

Milan, Emerson Royal saluta e torna in Brasile

Dopo una stagione difficilissima Emerson Royal è pronto a ripartire dal suo paese natale. Il terzino non fa parte dei piani di Max Allegri, e da diverse settimane i rossoneri stavano cercando una soluzione per il ragazzo. Come riportato da Sky Sport, il Flamengo, nella giornata di ieri, si è inserito con insistenza nella trattativa già ampiamente avviata che vedeva il terzino brasiliano ad un passo dal Besiktas.

La squadra di Rio, infatti, ha messo sul piatto un’offerta economica più alta di quella proposta dal Besiktas, godendo inoltre anche di una preferenza da parte del giocatore che sembra essere entusiasta di tornare nel suo paese natale. La trattativa è stata formalizzata sulla base di un acquisto a titolo definitivo sulla base di 10 milioni di euro. Saluta dunque Emerson Royal, senza di fatto essere mai riuscito a lasciare il segno in maglia rossonera.