Verso Milan-Arsenal, il primo undici scelto da Allegri sorprende tutti

Allegri ha scelto l’11 iniziale pronto a sfidare l’Arsenal e non mancano le sorprese.

Dopo il successo 3-0 con il Milan Futuro, Allegri ha voluto alzare l’asticella e non a caso domani alle 13:30 ore italiane occhi puntati a Singapore dove i lombardi sono pronti ad affrontare l’Arsenal. In vista della tournée asiatica, sono stati scelti avversari importanti come i Gunners appunto e il Liverpool. Prima parte di questo percorso che dovrebbe concludersi il 31 luglio con il Perth Glory in Australia.

Le probabili formazioni

Allegri dovrebbe optare per un classico 4-3-3, ma ha già in mente importanti novità da sperimentare in vista del prossimo campionato. In primis Saelemaekers rientrato a Milano dopo un’importante stagione in prestito a Roma e desideroso di incidere ; infatti il tecnico toscano vorrebbe garantire al belga una maggiore continuità adattandolo nel ruolo di terzino destro. Settore al momento pieno di incognite dopo l’addio di Walker e l’esclusione dal progetto di Emerson Royal. Altra novità di formazione potrebbe essere la posizione di Leao, schierato al centro dell’attacco. Indisponibili al momento Gimenez, Fofana e il nuovo acquisto Modrić.

L’Arsenal invece, reduce da un’ottima annata in cui ha raggiunto le semifinali di Champions League e il secondo posto in Premier vorrebbe ripartire al meglio, in attesa di accogliere il nuovo bomber Viktor Gyokeres.

MILAN (4-3-3): Maignan; Saelemaekers, Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Bondo, Ricci, Loftus-Cheek; Pulisic, Okafor, Leao. Allenatore: Allegri.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Havertz, Trossard. Allenatore: Arteta.

Milan, diversi i giocatori da ritrovare

Il campionato concluso all’ottavo posto, con conseguente esclusione dalle Coppe Europee ha imposto alla società un cambio di marcia. In un gruppo in cui i leader sono venuti meno, Max Allegri sta lavorando nel riscattare e far ritornare agli alti livelli i top player del Diavolo come Rafael Leao, su cui l’ex Juve si aspetta molti gol.

A centrocampo da valorizzare Bondo, arrivato lo scorso gennaio dal Monza, ma che non è mai riuscito ad incidere con sole 5 presenze, senza dimenticare Loftus-Cheek condizionato dagli infortuni . Potenzialità dell’inglese, viste nei 10 gol del 2023/2024 sotto la gestione Pioli ed è ciò che i tifosi rossoneri vorrebbero ammirare nuovamente.

Uno dei punti deboli dei meneghini con Fonseca e Conceição è stato un muro difensivo troppo fragile, a seguito delle 43 reti subite in Serie A, ben 16 in più rispetto al Napoli campione d’Italia. Tra prestazioni sottotono ed esclusioni, uno dei giocatori finiti sotto accusa è stato Tomori, anche lui da ritrovare.