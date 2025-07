Vlahovic-Milan, novità dell’ultim’ora: c’è un aggiornamento

Milan, caccia al vice-Gimenez: Vlahovic idea concreta. Ma la Juve non fa sconti.

Il tempo stringe e il mercato entra nella sua fase più calda. Manca circa un mese alla chiusura della sessione estiva, e il Milan ha ancora diverse caselle da riempire per consegnare a Massimiliano Allegri una rosa competitiva, completa e in grado di affrontare al meglio la nuova stagione.

Una delle priorità assolute riguarda l’attacco, dove al momento l’unico centravanti di ruolo è Santiago Gimenez, arrivato dal Feyenoord e già al centro del progetto rossonero.

Ma serve di più. Serve un’alternativa, un profilo complementare al messicano: un attaccante fisico, che conosca la Serie A e che possa garantire presenza in area e capacità di far salire la squadra. Una richiesta esplicita, fatta già diverse settimane fa anche da Igli Tare, oggi figura chiave nell’area tecnica milanista.

E in questo contesto, un nome su tutti continua a rimanere in cima alla lista: Dusan Vlahovic.

Il serbo in uscita, il Milan osserva

L’attaccante della Juventus, classe 2000, è in una situazione sempre più complessa. Separato in casa con il club bianconero, secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Vlahovic è da considerarsi a tutti gli effetti sul mercato. Il titolo è eloquente: “Juve, Vlahovic via per 20-25 milioni”, con il sottotitolo che chiarisce ulteriormente: “Comolli spera di cedere in fretta il serbo, che è separato in casa, ma nessuno sconto al Milan”.

La situazione contrattuale gioca a favore di un addio: il giocatore è in scadenza nel 2026, ma la Juve, complice la rottura ormai evidente e la necessità di fare cassa, potrebbe essere costretta ad abbassare le pretese. Una valutazione da saldo, se si pensa ai 70 milioni spesi nel 2022 per portarlo a Torino dalla Fiorentina. Ecco perché a Casa Milan si osserva con attenzione, pronti a intervenire al momento giusto.

Strategia rossonera: attendere e colpire

L’idea del Milan è chiara: non forzare i tempi, ma attendere che la situazione si sblocchi in modo naturale. Come riporta la Gazzetta, il club rossonero potrebbe tornare concretamente alla carica subito dopo Ferragosto, se nel frattempo la Juventus non avrà trovato acquirenti all’estero. L’interesse c’è, la stima di Allegri per il giocatore è nota – l’ha già allenato e lo considera un profilo ideale per il suo 4-2-3-1 – e anche dal punto di vista economico l’operazione potrebbe diventare più sostenibile con il passare delle settimane.

Per ora non si registrano contatti ufficiali tra i club, ma la pista resta più che viva. E con una Juventus intenzionata a separarsi dal serbo, e un Milan a caccia di un rinforzo in attacco, le condizioni per un incrocio clamoroso ci sono tutte. Resta da capire se prevarrà il pragmatismo del mercato… o l’orgoglio della rivalità.