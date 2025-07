Vuole solo il Milan: il giovane talento spinge per il trasferimento in Serie A

Il giovane talento sta facendo di tutto per trasferirsi alla corte del Milan di Max Allegri: i rossoneri preparano una nuova offerta!

Una delle massime priorità del Milan in sede di mercato è quella di mettere nelle mani di mister Massimiliano Allegri un nuovo terzino destro. Kyle Walker è tornato in Inghilterra, Alessandro Florenzi ha lasciato il club a parametro zero ed Emerson Royal non rientra nei piani del tecnico. In quella zona di campo, il Diavolo può contare momentaneamente sul solo Alex Jimenez.

Dunque, il club rossonero necessita di portare a Milano un nuovo terzino destro. La società lombarda starebbe cercando di spianarsi la strada per arrivare ad acquistare un giovane talento: un gioiellino del calcio francese che avrebbe già detto sì al Milan.

Vuole il Milan: il giovane talento spinge per il trasferimento in Serie A

Il Milan starebbe mostrando un certo interessamento per Guéla Doué. La società rossonera lo avrebbe inserito nella lista dei nomi per rinforzare la fascia destra. Lo stesso calciatore starebbe spingendo per trasferirsi alla corte di mister Massimiliano Allegri. Un desiderio che il terzino classe 2002 avrebbe ribadito anche al suo allenatore, Liam Rosenior.

Il Milan si sarebbe già mosso per il promettente calciatore, presentando un’offerta da 15 milioni di euro. Somma rispedita al mittente dallo Strasburgo, società proprietaria del cartellino. Il club rossonero, però, non avrebbe alcuna voglia di mollare. Infatti, secondo Gianluca Di Marzio, il ds Tare starebbe preparando una nuova proposta per soddisfare le richieste del club francese. Nella precedente stagione, Doué ha collezionato 34 presenze, un gol e 2 assist.