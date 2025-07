Vuole solo il Milan: Tare ha scelto l’erede di Theo Hernandez

Il Milan non ha più dubbi su chi sarà il successore di Theo Hernandez: il giocatore sta facendo di tutto per vestire rossonero.

Sono giorni di grande lavoro sul mercato per il direttore sportivo del Milan, Igli Tare. Il ds rossonero sta cercando di relegare a mister Massimi Allegri un nuovo terzino sinistro. Dopo diversi profili sondati, la società lombarda starebbe andando spedita verso una direzione ben precisa, che porta in Premier League. La strada sarebbe stata messa in discesa dallo stesso calciatore, desideroso di vestire la maglia rossonera.

Vuole solo il Milan: Tare pronto all’affondo

Igli Tare sta pressando in modo deciso per metter nelle mani di Max Allegri l’erede di Theo Hernandez. Dopo delle attente valutazioni, il Milan avrebbe deciso di puntare con decisione su Pervis Estupinan. I rossoneri avrebbero scelto il terzino ecuadoriano del Brighton per colmare il vuoto lasciato dal terzino francese.

A favorire la trattativa sarebbe lo stesso calciatore classe 1998, voglioso di vestire la maglia rossonera in vista della prossima stagione. Tuttavia, la prima offerta del Milan non avrebbe soddisfatto le aspettative economiche degli inglesi. Il Diavolo pare abbia avanzato una proposta da 13 milioni di euro, cifra rispedita al mittente dal Brighton.

Il Milan, però, sembra fiducioso e starebbe preparando un rilancio, conscio che la squadra di Premier League chiede 20 milioni. La società rossonera starebbe andando avanti con ottimismo nella trattativa e ambisce a chiudere i discorsi nei prossimi giorni, così come affermato da Matteo Moretto.

L’esperto di mercato, attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, ha affermato: “Il Milan ha un accordo totale sul contratto con Estupinan. C’è il sì del terzino ai rossoneri. Dopo aver offerto 13 milioni, il Milan è pronto a rilanciare. Il Brighton chiede intorno ai 20 milioni. Il club rossonero spera e confida di chiudere Estupinan già nei prossimi giorni”.

Milan deciso a chiudere anche per Pubill: è arrivato il via libera

Il Milan starebbe avanzando in modo significativo anche per Marc Pubill, mettendo la parola fine anche alle problematiche sulla fascia destra. Nella passata stagione, il terzino spagnolo era ad un passo dall’Atalanta, affare concordato sui 15 milioni. A far saltare tutto futuro le visite mediche non superate dal giovane calciatore dell’Almeria. Per vederci chiaro, il club rossonero ha voluto delle rassicurazioni sulle condizioni fisiche del terzino destro, specialmente sul ginocchio del ragazzo.

Il check medico è stato positivo, notizia confermata da Matteo Moretto: “Il Milan nelle ultime ore ha avuto rassicurazioni sul ginocchio di Pubill. I rossoneri adesso potranno iniziare in modo concreto le trattative. Parleranno con l’entourage del terzino per cercare un accordo sul contratto e poi inizieranno le trattative con l’Almeria”.

Proprio per via delle molteplici operazioni in ballo, Igli Tare non dovrebbe prendere parte alla tournée estiva con il Milan. Moretto ha rivelato: “Il Milan ha obiettivi concreti che deve portare a termine nel giro dei prossimi 10 giorni. Tare molto probabilmente non partirà per la tournée perché deve concludere alcuni acquisti importanti: terzino sinistro, terzino destro e centrocampista”.