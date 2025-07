Xhaka-Milan, c’è l’annuncio: tifosi spiazzati

Xhaka, il Bayer fa muro: il Milan osserva, ma spunta anche l’Arabia.

Il futuro di Granit Xhaka deve ancora delinearsi, ma il Bayer Leverkusen sembra avere le idee chiare. L’amministratore delegato del club tedesco, Fernando Carro, ha voluto ribadire il pensiero della società sul centrocampista svizzero.

In un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco Die Welt, Carro ha spiegato le sue sensazioni.

Xhaka-Milan, c’è l’annuncio!

“Granit è un giocatore fondamentale per noi, sia per quello che fa in campo che per il ruolo che ha nello spogliatoio. Ha ancora tre anni di contratto e vogliamo che resti. Se mai dovesse arrivare un’offerta che vada bene sia per lui che per noi, ne parleremmo. Ma ad oggi, pensiamo che resterà con noi.”

Il Milan lo segue da tempo, anche se al momento non ha affondato il colpo. I rossoneri stimano Xhaka per la sua esperienza e personalità, ma sullo sfondo c’è anche un’offerta in arrivo dall’Arabia Saudita, in particolare dal Neom SC, che sarebbe pronto a mettere sul piatto cifre difficilmente pareggiabili.

La posizione del Bayer, però, resta rigida. In questa sessione di mercato la squadra ha già perso tre pezzi importanti: l’allenatore Xabi Alonso, partito per il Real Madrid, Tah passato al Bayern Monaco e la coppia Frimpong-Wirtz finita al Liverpool. In questo contesto, lasciar partire anche Xhaka sarebbe un duro colpo.

Il giocatore, 32 anni, ha ancora un lungo contratto in scadenza nel 2028. Al momento, la sua volontà sarebbe quella di rimanere, ma il mercato, si sa,può cambiare le carte in tavola in qualsiasi momento.