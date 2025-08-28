Milan-Rabiot, arriva la rivelazione di Allegri: cambia tutto

Milan, Allegri dribbla ma Rabiot resta un obiettivo concreto

Alla vigilia della trasferta di Lecce, Massimiliano Allegri si è presentato davanti ai giornalisti per analizzare la sfida del “Via del Mare”.

Il tecnico rossonero ha parlato di campo, ma inevitabilmente le domande sono scivolate anche sul mercato, e in particolare su un nome che stuzzica la fantasia dei tifosi: Adrien Rabiot.

Rabiot-Milan, le parole di Allegri

Il centrocampista francese, in uscita dal Marsiglia, è un profilo che il Milan sta seguendo da vicino. La dirigenza ha già avviato i primi contatti con il club e con l’entourage del giocatore, che non chiude alla possibilità di trasferirsi a Milano. A pesare c’è il rapporto personale con Allegri, che lo conosce bene dai tempi della Juventus e che non ha mai nascosto la sua stima nei confronti del classe ’95.

In conferenza stampa, però, l’allenatore ha preferito restare sul vago, senza concedere spiragli evidenti: “Se mi sono sentito con Rabiot? No, da prima delle vacanze. Adrien è un ragazzo al quale sono affezionato. È un giocatore del Marsiglia. Sono legato affettivamente a lui perché abbiamo lavorato insieme”.

Una risposta diplomatica, che conferma l’interesse ma allo stesso tempo mantiene la concentrazione sul campo.

La pista Rabiot, intanto, resta calda. Il Milan valuta i costi complessivi dell’operazione e monitora con attenzione la situazione, consapevole che si tratta di un’occasione da non lasciarsi sfuggire. La sensazione è che tutto dipenderà dagli ultimi movimenti in uscita, ma il francese è più di una semplice suggestione.