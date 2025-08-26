Addio Milan, pronta la cessione: in arrivo quasi 30 milioni di euro

Il mercato del Milan potrebbe ancora presentare una cessione illustre. Il club rossonero è ad un passo dall’incassare quasi 30 milioni di euro.

Tra la delusione per il clamoroso crollo interno con la Cremonese e la polemica dei tifosi per un mercato che non sembra decollare, i prossimi giorni in casa Milan si prospettano bollenti. Il popolo rossonero chiede a gran voce degli innesti di spessore, per provare a ribaltare una stagione iniziata decisamente nel peggiore dei modi.

All’orizzonte c’è l’arrivo di un nuovo attaccante, con Conrad Harder primo indiziato. Il giovane danese non può, però, bastare con la necessità di chiudere anche per un centrocampista. Intanto, tra un acquisto e l’altro, c’è ancora spazio per qualche addio pesante. Sono in arrivo quasi 30 milioni di euro.

Milan e Atalanta sempre più vicine per Musah: distanza di pochi milioni

Come riportato da Matteo Moretto, l’Atalanta continua ad avanzare per Yunus Musah. La Dea sembra aver messo sul piatto un’offerta da 25 milioni di euro, con il Milan che continua a chiedere 30 milioni. La distanza è di qualche milione e la sensazione è che si possa arrivare ad un accordo, magari con l’inserimento di qualche bonus.

Ovviamente nel caso in cui la cessione di Musah dovesse concretizzarsi, l’arrivo di un nuovo centrocampista sarebbe praticamente certo. Il nome più gettonato è quello di Giovanni Fabbian, con il Milan disposto ad arrivare a 15 milioni per portare in rossonero l’ex Inter. Il Bologna chiede uno sforzo in più, che potrebbe effettivamente arrivare grazie al tesoretto in arrivo dall’addio di Musah.

Tutto sarà più chiaro nelle prossime ore, ma di certo il Milan sarà al centro delle notizie di mercato fino al gong finale previsto per le 20.00 di lunedì 1° settembre. Del resto il K.O. contro la Cremonese ha dimostrato che l’organico rossonero ha ancora bisogno di qualche rinforzo.