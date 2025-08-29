Addio Milan, pronta un’altra cessione eccellente: affare da oltre 20 milioni

In arrivo un’altra cessione illustre per il Milan. Il club rossonero si appresta a salutare il giocatore, con l’addio che porterà nelle casse della società oltre 20 milioni di euro.

In una sessione di mercato dove non sono di certo mancate le difficoltà per alcune trattative in entrata, il Milan si è dimostrata la regina delle cessioni. Grazie anche al nuovo ds Igli Tare, i rossoneri hanno chiuso per diverse cessioni, riuscendo spesso ad incassare anche più del previsto.

Un grande tesoretto che ha permesso di finanziare i tanti acquisti rossoneri. Un tesoretto pronto ad aumentare ulteriormente nelle prossime ore. Infatti, all’orizzonte per il Milan c’è l’ennesima cessione. Il Diavolo si prepara a dire addio ad un altro rossonero, per un’operazione che dovrebbe superare i 20 milioni di euro.

Milan, Alex Jimenez verso il Bournemouth: i rossoneri vogliono l’obbligo di riscatto

Il prossimo indiziato a lasciare definitivamente la Milano rossonera dovrebbe essere Alex Jimenez. Il terzino spagnolo, la cui scintilla con Max Allegri non è mai scoccata, è sempre più vicino al trasferimento in Premier League al Bournemouth. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club inglese è ad un passo dall’accordo con un’offerta tra i 22 e i 24 milioni di euro.

Il Milan vuole inserire l’obbligo di riscatto nell’operazione, con la fiducia sulla buona riuscita dell’affare che continua ad aumentare. La sensazione è che si possa raggiungere l’intesa per un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al verificarsi di alcune semplici condizioni.

L’ex Real Madrid non rientra più nel progetto rossonero e la società gli ha già comunicato di trovarsi una nuova sistemazione. Questa nuova sistemazione sembra essere appunto il Bournemouth, per una fumata bianca che potrebbe già arrivare nelle prossime ore.

Per Jimenez ci sono stati anche gli interessi in Italia da parte di Como e Roma, ma al momento il Bournemouth sembra essere in una situazione di netto vantaggio.