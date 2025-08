Affondo Milan, arriva dal Parma: Inter beffata

Il Milan è pronto ad affondare il colpo: Tare rifila all’Inter una pesantissima beffa. I rossoneri sono sempre più vicini alla chiusura.

Far diventare il reparto difensivo l’arma in più della squadra è uno degli obiettivi numero uno di Massimiliano Allegri. Il nuovo tecnico rossonero, infatti, sta lavorando molto sui centrali, dandogli dei concetti ben definiti sulla sua idea di gioco. L’ultima stagione del Milan è stata un completo disastro, sopratutto a causa di una retroguardia disattenta e fragile: errori che Max Allegri non vorrà assolutamente ripetere in vista della nuovo campionato.

In suo aiuto, c’è Igli Tare che sta lavorando sul mercato per garantirgli almeno un nuovo centrale. Uno scenario che può prendere vita solamente nel caso in cui uno tra Thiaw, Tomori, Pavlovic e Gabbia dovesse partire. Il Milan non sta lasciando nulla al caso e avrebbe già in mente su quale profilo puntare per rendere ancor più solida la difesa.

Il Milan ha il colpo in canna: Tare prepara la beffa all’Inter

Qualora dovesse liberarsi un posto nel roster dei difensori, il Milan andrebbe all’assalto di Giovanni Leoni, nonché uno dei nomi più chiacchierati del mercato di Serie A. Dopo l’ottima stagione al Parma, il centrale classe 2006 è finito sui taccuini di diversi top club e non solo del calcio italiano. Il difensore romano, a soli 18 anni, si è preso con grande merito una maglia da titolare nella seconda parte di stagione, mettendo in luce ottime capacità difensive e una spiccata personalità.

Giovanni Leoni ha le stigmate del predestinato. Il primo a credere in lui è stato Fabio Pecchia, dandogli una fiducia incondizionata. Con mister Chivu, invece, ha trovato continuità e sopratutto consapevolezza. Due elementi che hanno permesso a Giovanni Leoni di prendersi la scena nel momento clou della precedente stagione. Non a caso, adesso il giovane difensore è tra i giocatori più richiesti sul mercato di Serie A.

Lo stesso Chivu, a margine di una delle sue ultime uscite mediatiche da tecnico del Parma, ha dichiarato: “Leoni? Tanta roba. In nazionale ve lo godrete a lungo”. Al tecnico rumeno gli brillano gli occhi quando si parla di Giovanni Leoni, non per niente sta tentando di portarlo con sé all’Inter. Ma il Milan sarebbe molto determinato a chiudere l’affare, con l’intento di rifilare ai cugini nerazzurri una pesante tegola.

Il Milan tenta Leoni: il Parma detta le condizioni

Il Parma vorrebbe goderselo per un’altra stagione, ma di fronte un’offerta importante sarà difficile trattenerlo. La società emiliana vorrebbe incassare una cifra che si aggiri intorno ai 40 milioni: solo con una proposta di questo calibro i ducali potrebbero cedere. Il Milan starebbe percorrendo questa strada con fiducia, consapevole che piace anche ai rivali dell’Inter. La dirigenza rossonera pensa a Leoni già da diverso tempo, specialmente quando Thiaw stava per finire al Como.

Il prestigio del Diavolo fa gola al giovane difensore. Il Parma, però, non vuole privarsi del proprio talento, come dichiarato circa un mese fa dal direttore sportivo dei Ducali, Federico Cherubini: “Piace a diversi club di Serie A e anche all’estero ma siamo convinti che possa rimanere”.