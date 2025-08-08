Affondo Milan, niente Vlahovic: il nuovo bomber arriva in prestito

Il Milan ha scelto il nuovo centravanti: la società rossonera acquista il bomber con la formula del prestito.

Niente Vlahovic per Massimiliano Allegri? Dopo attente valutazioni, il Milan sembra aver fatto un scelta molto chiara su quale profilo puntare per migliore il reparto avanzato. La punta serba, in scadenza nel 2026 con la Juventus, costa 20/25 milioni di euro ed ha un ingaggio da 12 milioni. Considerato sopratutto lo stipendio dell’ex Fiorentina, il club rossonero avrebbe deciso di cambiare obiettivo, puntando ad una soluzione in prestito. Il Diavolo ora avrebbe messo in cima alla lista il bomber della Premier League.

Il Milan va all’assalto: il nuovo bomber arriva in prestito

Il Milan prepara l’affondo per portare in maglia rossonera Rasmus Højlund. In queste ore, la rossonera starebbe muovendo dei passi concreti per il centravanti danese, con l’intento di sfruttare appieno l’opportunità creatasi a Manchester. I Red Devils stanno chiudendo l’affare Sesko e questo piazza inevitabilmente l’ex Atalanta nella lista delle cessioni.

Il Milan, di fatto, sarebbe pronto a cogliere la palla al balzo. Rasmus Højlund non è al centro del nuovo progetto di Amorim e quindi il Manchester United non ha problemi ad aprigli le porte della cessione. Il Diavolo si starebbe muovendo a passo spedito. Stando ai diversi rumors, alcuni emissari della società lombarda sarebbero già in Inghilterra per capire la fattibilità dell’operazione.

La situazione potrebbe decollare nelle prossime ore, con l’arrivo a Manchester degli uomini di mercato del club rossonero. Il Milan, infatti, sarà prima a Dublino e poi a Londra per le amichevoli per le amichevoli con Leeds e Chelsea. Il Manchester United avrebbe aperto alla possibilità di cedere il calciatore classe 2003 con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma non gratuito. Almeno questo è quanto affermato da Fabrizio Romano.

Il Manchester United dice sì al prestito: Højlund si avvicina al Milan

I Red Devils avrebbero dato il loro benestare per un’eventuale trasferimento in prestito di Rasmus Højlund. Fabrizio Romano, attraverso il proprio canale YouTube, ha rivelato: “Con l’arrivo di Sesko al Manchester United, è arrivata una forte apertura iniziale alla possibilità di fare uscire Hojlund con la formula del prestito con diritto di riscatto”.

Romano ha specificato: “Non sarebbe però un prestito gratuito, ma molto oneroso, a condizioni importanti, con un diritto di riscatto superiore a quanto costerebbe oggi. Il Milan è interessato, ha avuto diversi contatti. Resta anche il nome di Vlahovic. Sono i due nomi principali. Il Milan ha ottimi rapporti con gli intermediari di Hojlund, che comunque vorrebbe restare allo United. Il club però ha aperto alla cessione in prestito”.

La società della Premier League valuta la punta danese intorno ai 46 milioni di euro. Rasmus Højlund è un attaccante che il Milan seguiva già dai tempi dell’Atalanta. Il promettente bomber è sbarcato in Inghilterra nell’agosto 2023 per 72 milioni di sterline, firmando un contratto di cinque anni. Sin qui, ha messo a referto 26 gol in 95 partite. Hojlund, considerato un esubero da Amorim, avrebbe due preferenze per il suo futuro qualora dovesse lasciare Manchester. La prima è quella di un ritorno in Italia, mentre la seconda è di restare in Premier League.