Allarme Camarda dopo Lecce Milan: paura per l’attaccante, ecco cosa è successo

Clamorosa rivelazione riguardo ciò che è accaduto nel primo tempo di Lecce Milan. Protagonista suo malgrado Francesco Camarda.

Bella vittoria del Milan che ha regolato il Lecce con un secco 2 a 0 grazie alle reti di Loftus Cheek e Christian Pulisic. Una bella vittoria mentre nei padroni di casa c’era curiosità per il grande ex, il baby talento di proprietà rossonera Francesco Camarda. La prestazione non è stata delle migliori ma ha stupito il cambio a fine primo tempo. A fine gara Eusebio Di Francesco ha rivelato invece la verità di cosa è successo, nessuno lo immaginava.

Lecce Milan, le parole su Camarda lasciano di sasso

Nella conferenza post partita il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato cosi delle condizioni di Camarda, rilasciando dichiarazioni che hanno stupito e preoccupato sui presenti: “Camarda? Beh, non si ricordava quello che era successo in campo. Gli ho chiesto il posizionamento su un angolo contro e non si ricordava cosa fosse successo. Li è scattata una sorta di alert, non si ricordava alcune cose e ho chiesto il cambio. Sta facendo dei controlli in ospedale”.

Dichiarazioni particolari e che hanno messo in allarme sia il Lecce che il Milan che ricordiamo detiene il cartellino del giocatore e che preoccupa sicuramente i tifosi.