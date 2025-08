Allegri chiama, Vlahovic risponde: la mossa a sorpresa di Tare per convincere la Juventus

Colpo di scena clamoroso in casa Milan, Allegri vuole Vlahovic: Tare è pronto a contrattare con la Juventus

Che il Milan sia alla ricerca di un attaccante non è più un segreto e le prossime ore potrebbero essere decisive per l’obbiettivo numero uno dei rossoneri: Dusan Vlahovic. Allegri, dopo gli ultimi anni in bianconero, ritroverebbe il serbo. Il centravanti ha tutte le caratteristiche per inserirsi negli equilibri del Milan: una prima punta di qualità, capace all’occorrenza di giocare a 2 con Gimenez.

Il giocatore però deve ancora liberarsi dalla Juventus, dove difficilmente ci sarà spazio per il centravanti. Il rapporto tra le due parti si è definitivamente incrinato, i bianconeri si sono già tutelati con l’acquisto di Jonathan David, a cui seguirà l’imminente ritorno di Kolo Muani. In quest’agosto ci potrebbero essere dei progressi importanti tra il Milan e l’entourage di Vlahovic. Nell’attesa che le due parti si risentano, i rossoneri hanno presentato una prima offerta che potrebbe accontentare le richieste della Juventus.

Milan: quali sono i dettagli dell’offerta presentata alla Juventus?

Secondo quanto riportato da Repubblica, la prima offerta presentata dal Milan consiste in 10 milioni di euro più il cartellino di Bennacer. Il centrocampista algerino ormai è fuori dal progetto di Allegri e non è stato convocato né per il raduno ma neanche per la tournée nel sudest asiatico e in Australia.

Il giocatore invece potrebbe servire alla Juventus, che con Douglas Luiz alle porte, ha la necessità di rinforzare il centrocampo. Inoltre i bianconeri devono sempre tenere in considerazione che Vlahovic è in scadenza e la possibilità di vederlo partire a zero rischia di diventare sempre più concreta.