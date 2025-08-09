Amichevole Leeds-Milan, Allegri può sorridere: ottimi segnali in arrivo

Questo pomeriggio il Milan ha giocato un’amichevole contro il Leeds: risultato finale Leeds 1, Milan 1.
Dopo la tournée asiatica, durante la quale i rossoneri hanno disputato tre amichevoli di spessore, il Milan questo pomeriggio è tornato in campo in una nuova amichevole, contro il Leeds. Ad una settimana dall’inizio ufficiale della propria stagione, con la squadra rossonera che affronterà il Bari nei 32° di finale di Coppa Italia, la squadra guidata da Massimiliano Allegri comincia a mettere nelle gambe il ritmo partita. Oggi il Leeds, domani subito in campo per una nuova amichevole contro il Chelsea. Contro la squadra inglese, il match termine con il risultato di 1 a 1.
Milan: bene Jashari, Gimenez si prepara
Subito grandi novità nella formazione titolare rossonera contro il Leeds: a pochi giorni dal suo arrivo, Allegri decide di mettere in campo fin dal primo minuto Ardon Jashari, centrocampista svizzero classe 2003 ingaggiato proprio nei giorni scorsi dal Club Bruges, dopo che il club di Via Aldo Rossi lo ha monitorato per un mese abbondante. Subito segnali positivi dal centrocampista svizzero, che gioca i suoi primi ’60 minuti con la maglia rossonera e, nonostante una condizione non ancora perfetta, imposta molto bene il gioco, trovando anche linee di passaggio ottimali per i suoi compagni. Segnali positivi arrivano però anche da Gimenez.
L’attaccante messicano Santiago Gimenez, alla sua prima presenza in questo pre campionato dopo essere rientrato tardi dal Messico, trova il gol del momentaneo vantaggio rossonero, dopo una bella azione di gioco. Il messicano, ingaggiato lo scorso inverno per 35 milioni di euro, lancia segnali positivi al proprio allenatore, cercando di conquistare la massima fiducia in vista dell’inizio del campionato.
Buoni segnali anche dal nuovo innesto Estupinan, mentre Modric troverà i primi minuti con il Milan nell’amichevole di domani, contro il Chelsea. Pochi minuti in campo anche per Samuele Ricci, che probabilmente vedremo occupato maggiormente nell’amichevole di domani. Il Milan comincia a lanciare ottimi segnali in vista dell’inizio della stagione, dove l’obiettivo è riconquistare la Champions League.