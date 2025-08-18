Attento Milan, nel mirino di Inzaghi c’è un rossonero: prezzo da definire

Il club di Simone Inzaghi, ex tecnico dell’Inter, ha messo nel mirino un giocatore del Milan: il prezzo è da definire.

Il calciomercato del Milan ha vissuto una fase di stallo nelle prime settimane estive: mentre gli altri club chiudevano varie trattative, sia in entrata che in uscita, i rossoneri sono riusciti ad accaparrarsi Luka Modric dal Real Madrid a parametro zero. Per entrare nel vivo delle trattative, si è dovuto attendere l’apertura ufficiale della sessione estiva, in cui il Milan è riuscito a piazzare i primi colpi in entrata, per far fronte anche alle uscite avute le settimane prima. La rosa rossonera comincia dunque a prendere forma, sotto la guida di Massimiliano Allegri: alcuni sprazzi si sono visti già nella prima uscita ufficiale di ieri sera, nella gara valida per il passaggio ai 16° di Coppa Italia, in cui il Milan ha superato il Bari per 2 a 0.

Milan, attenzione all’Al Hilal: un big del centrocampo nel mirino

In questa sessione di mercato, i rossoneri a centrocampo hanno già ceduto Rejinders al Manchester City, Pobega al Bologna e girato in prestito alla Cremonese Bondo. In casa Milan non sono previste altre cessioni in questo reparto, ma attenzioni alle offerte che possono arrivare dai club esteri, soprattutto quelli arabi, per i big della formazione rossonera. Il Milan, infatti, deve badare all’avanzata dell’Al-Hilal, che ha messo nel mirino Fofana.

Secondo quanto riportato dal portale arabo Arryadiyah, il club di Simone Inzaghi, ex tecnico dell’Inter, ha messo nel mirino il centrocampista francese, pupillo della squadra. L’Al-Hilal ha già ingaggiato dal Milan Theo Hernandez e ha una potenza economica tale per cui se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, i rossoneri probabilmente non ci penserebbero due volte. Attualmente il prezzo è ancora da fissare, ma è una pista da tener monitorata.

Milan, Fofana una pedina importante: un peccato perderlo

Fofana è arrivato al Milan la scorsa estate, per 25 milioni di euro dal Monaco: il centrocampista francese ha fatto vedere fin da subito le proprie potenzialità, tanto che è diventato una pedina importante della formazione sia di Fonseca che di Conceicao. Ora l’Al Hilal lo ha messo nel mirino, ma per liberarsene il Milan chiederà di certo una cifra maggiore rispetto a quella d’acquisto, ma i club arabi non hanno problemi ad investire. Per il Milan, sarebbe una grossa perdita a livello tecnico-tattico.