Attento Milan, un club ci riprova: ritorno di fiamma per un centrocampista

Il Milan deve correre ai ripari in quanto un club tenta l’assalto ad un centrocampista che già era nei loro obiettivi.

Manca poco meno di un mese alla chiusura definitiva della sessione estiva di calciomercato: i battenti si chiuderanno infatti il primo settembre. Molte trattative sono ancora in corso, tante altre verranno interrotte, tante altre ancora si infuocheranno negli ultimi giorni, con gli appassionati di calcio che si aspettano dei colpi di scena. Un mercato “contenitivo” fino ad ora, dove soprattutto i club italiani hanno attuato una politica piuttosto cauta nei colpi in entrata, e operano con cautela nei colpi in uscita, poiché non vogliono rimanere fregati. Anche il Milan ha operato soprattutto in entrata fino a qui, anche se le cessioni ci sono state: Camarda in prestito al Lecce, la vendita definitiva di Kalulu alla Juventus, Reijnders al Manchester City, Theo Hernandez in Arabia e l’uscita di Liberali al Catanzaro.

Mercato Milan, il Napoli ritorna su Musah: interesse concreto

Le uscite sopra citate possono non essere le uniche per il Milan in questa sessione di mercato: nelle ultime ore, infatti, si parla sempre più della cessione di Musah, centrocampista statunitense arrivato a Milano due stagioni fa. Musah è monitorato da club di Premier League, ma anche da una big del campionato di Serie A, ovvero il Napoli.

Già nelle prime settimane di mercato il Napoli aveva mostrato interesse per il centrocampista statunitense, con la trattativa che sembrava essere giunta al termine; il Napoli poi si concentrò su altre operazioni, ma in queste ultime ore può tornare alla carica: secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Napoli può tornare forte su Musah, dopo la cessione di Raspadori all’Atletico Madrid. La cessione dell’attaccante italiano potrebbe finanziare l’entrata del centrocampista statunitense alla corte di Conte, con il Napoli che metterebbe sul piatto della dirigenza rossonera anche 25 milioni di euro.

Milan, futuro sempre più incerto per Musah

Il futuro di Musah al Milan è sempre più incerto: il club rossonero ha ingaggiato tre nuovi centrocampisti in questa sessione di mercato, per cui il centrocampista statunitense potrebbe non trovare più tanto spazio all’interno della formazione; dall’altra parte, Musah può essere usato anche come esterno di difesa a destra, ruolo che attualmente non è ben coperto. Il Napoli può far sul serio, così come altri club di Premier League.