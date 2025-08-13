Blitz Milan in Spagna: è il sostituto di Javi Guerra

Da Javi Guerra a un altro profilo ideale per completare il reparto tra le linee: il Milan ha una nuova chance di mercato

Sono tante le piste che si sono susseguite e quasi accavallate l’un l’altra nel mercato del Milan, e non è ancora finita. Dopo essere rimasto fermo per un po’, il club rossonero è riuscito, pare, a sciogliere la matassa e a piazzare un importante sprint per diversi colpi per provare a completare la rosa. A questo punto, siamo quasi all’arrivo, ma manca ancora qualcosa, per definire del tutto soddisfacente il mercato.

Quanto fatto negli ultimi giorni da Tare e dai suoi collaboratori comunque è di un certo rilievo e va sottolineato. Adesso si chiede loro l’ultimo sforzo. In particolare, ha destato una certa soddisfazione l’essere riusciti a siglare l’affare Jashari, che a un certo punto appariva quasi impossibile, visto l’alto muro posto dal Bruges. Lo svizzero è arrivato in luogo di un altro obiettivo lì in mezzo, Javi Guerra, che alla fine è rimasto al Valencia con tanto di rinnovo. Eppure, nel club iberico c’è un’altra occasione da provare a cogliere, per un ulteriore rinforzo che aumenterebbe la qualità dietro le punte.

Milan, occasione Andre Almeida: il Valencia fissa il prezzo, affare abbordabile

Il Valencia sta provando a piazzare Andre Almeida, centrocampista portoghese finito nelle mire del Trabzonspor. Ma i turchi, che sembravano vicinissimi al colpo, sono in realtà ancora lontani dalla sua finalizzazione.

Stando a quanto spiegato da ‘Fichajes.net’, il Valencia ha respinto l’offerta presentata dal Trabzonspor, ferma a sei milioni di euro. Il prezzo sarebbe indicato in circa 10 milioni di euro. Una notizia che può fare comodo al Milan, che potrebbe presentarsi dagli spagnoli con la cifra richiesta, facendo saltare il banco per il trequartista, giocatore che può essere schierato anche come attaccante esterno.

Milan, centrocampo e trequarti con tanta qualità: Modric sarà la guida

Un ulteriore rinforzo del genere aumenterebbe ancora la qualità a centrocampo e dietro le punte, per rendere il Milan davvero potenzialmente imprevedibile.

La presenza in spogliatoio e in campo di uno come Luka Modric può essere la chiave. Con la sua esperienza e la sua classe, può aiutare Allegri a indicare la strada giusta. Il croato promette di essere una figura centrale e determinante nel prossimo campionato, con lui il Milan si è assicurato un colpo da novanta in tutti i sensi.