Blitz Milan in Spagna: lascia subito il club

Dalla Liga al Milan, i rossoneri drizzano le antenne e preparano il colpaccio: altro rinforzo per Allegri

Sette nuovi acquisti, numerose altre cessioni, un insieme di movimenti quasi incontrollabile, e non è ancora finita. Il mercato del Milan di certo non è stato noioso, anzi, ma i rossoneri devono ancora concludere le loro operazioni e per questo anche le ultime due settimane della finestra di trasferimenti saranno particolarmente bollenti. Per completare la rosa secondo le richieste di Allegri, ci saranno altri giocatori destinati ad andare via e altri arrivi previsti.

L’attenzione di tutti verte su Rasmus Hojlund, l’attaccante che il Milan sta inseguendo da parecchio. Serve a tutti i costi un centravanti da affiancare a Gimenez, i rossoneri stanno puntando sul danese dopo aver capito che per Vlahovic, anche ammesso fosse arrivato il via libera, si sarebbe dovuto aspettare troppo. Allegri chiede il bomber entro la prima giornata di campionato, è dunque il momento di concretizzare. Anche se per il giocatore del Manchester United serve ancora il suo parere positivo per sbloccare definitivamente l’affare.

Mentre si attende la fumata bianca, il Milan non perde d’occhio altri potenziali affari che potrebbe mettere a segno. Ci sono diversi giocatori che nella parte finale della finestra di trasferimenti sono finiti sul mercato e possono rappresentare occasioni all’improvviso. In Spagna, può esserci un elemento che fa comodo.

Milan, occasione Mingueza: non rinnova con il Celta Vigo, cessione in vista

Al Celta Vigo, Mingueza si è ritrovato, dopo un periodo negativo, ma il rapporto con il club galiziano sta per interrompersi in malo modo. E’ una occasione da cogliere, per il Milan.

Secondo ‘Elgoldigital’, infatti, il Celta vorrebbe il rinnovo del suo contratto, ma a quanto pare il terzino non ha intenzione di firmare. Ecco dunque che la cessione nell’immediato si fa probabile, visto che non si può correre il rischio di perderlo a zero. Il Milan può aggiungere un altro tassello in fascia e farlo a basso costo.

Milan, Allegri e il segnale a Tare: chiusura di mercato all’insegna delle occasioni

Saranno discorsi che torneranno spesso in auge, da qui in avanti e fino a fine mercato. E’ il momento in cui i grandi dirigenti entrano in azione, per effettuare affari a sorpresa.

Un terreno su cui Tare sicuramente sa come muoversi, altroché. Il ds si confronta costantemente con Allegri. Il tecnico livornese si è detto soddisfatto del mercato svolto finora, ma sicuramente ha dato mandato all’albanese di scandagliare a fondo il mercato e non farsi sfuggire opportunità come questa, per rendere la rosa ancora più completa e competitiva.