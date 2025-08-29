Boom Tare prima di Lecce Milan, colpo di scena: annunci di mercato su Gimenez e Musah

Igli Tare parla senza filtri: il ds rossonero si prende la scena del pre gara di Lecce-Milan con un doppio annuncio di mercato.

È già tempo di riscatto per il Milan. Dopo il pesante ko subito alla prima giornata di Serie A contro la neopromossa Cremonese, uscita trionfante da San Siro, i rossoneri di Massimiliano Allegri questa sera sono chiamati a vincere allo stadio Via del Mare nel secondo impegno di campionato contro il Lecce.

La squadra giallorossa, allenata da Eusebio Di Francesco, è reduce da uno 0-0 in casa del Genoa. Il pre gara di Lecce-Milan è stato caratterizzato dalle dichiarazioni del direttore sportivo del Milan, Igli Tare. Il ds rossonero ha parlato a Sky Sport, lanciando delle importanti novità sul mercato del Diavolo.

Tare fa chiarezza sul mercato rossonero: doppio annuncio del ds

Igli Tare ha parlato senza filtri prima del calcio d’inizio di Lecce-Milan. Il ds rossonero ha toccato diversi temi di mercato: “La cosa più difficile è fare sempre la stessa giusta, lui è stato sempre nei nostri radar. Abbiamo cercato di completare il reparto in avanti, specialmente dopo l’infortunio di Rafa abbiamo visto che la squadra aveva una mancanza sulla velocità. Fino a 3-4 giorni fa quest’operazione non era possibile poi abbiamo approfittato della sua situazione”.

Sui movimenti di mercato per l’attacco: Se siamo completi? Numericamente si, ma stiamo valutando se c’è la possibilità di fare qualcosa e vedremo dopo questa partita. Scambio Dovbyk al Milan con Gimenez? Giocando una gara a campionato abbiamo la rosa giusta, se c’è possibilità di fare uno scambio bene, altrimenti no”.

Su Akanij: “E’ un profilo di esperienza ed ha tutte le caratteristiche per fare bene con il nostro nuovo modulo, ma ancora non abbiamo accordo. Problemi in difesa? Abbiamo analizzato bene con Max, abbiamo deciso per questo cambio modulo per dare più garanzie a questa squadra”.

Su Milan-Cremonese: “Non spiazzato, direi drammatizzato. È stata una settimana da incubo, dobbiamo cercare di tornare a vincere perché la vittoria ti dà sicurezza per fare le cose bene. Non si può cambiare subito, ma i tifosi del Milan meritano di fare il meglio, la società ci ha messo in condizione di fare una squadra e bisogna essere umili e provare a vincere.

Su Musah: “Resta? Abbiamo accordo con Atalanta, ma l’infortunio di Jashari ha cambiato le cose. Vedremo domani la sua situazione”.