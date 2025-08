Calciomercato, arriva Vlahovic: la proposta – Romano

Svolta vicina per il futuro di Dusan Vlahovic: l’ultima indiscrezione di Fabrizio Romano ha del clamoroso.

Il Milan resta uno dei club più interessati al futuro di Dusan Vlahovic. Max Allegri avrebbe scelto lui come bomber da affiancare a Santiago Gimenez, sollecitando la dirigenza rossonera a chiudere quanto prima per l’arrivo del centravanti serbo. L’ex Fiorentina non rientra nei piani della Juventus di Tudor, sopratutto dopo il mancato rinnovo.

Vlahovic ha un contratto fino al 2026: l’intenzione della società bianconera è di cederlo in questa sessione di mercato, in modo da evitare di perderlo a parametro zero. La Vecchia Signora ha fissato il prezzo sui 20/25 milioni di euro, ma a frenare le pretendenti è l’ingaggio del calciatore (12 milioni di euro). Nonostante l’alto salario e un’ultima stagione in cui sono arrivate più note negative che positive, Vlahovic continua a generare interesse, anche in Premier League.

Vlahovic proposto in Premier: Milan in apprensione

Dopo le avventure con Fiorentina e Juventus, Dusan Vlahovic potrebbe anche decidere di lasciare la Serie A per sbarcare in Premier League. Questa è una delle idee più gettonati sulla quale l’entourage del centravanti serbo starebbe ragionando attentamente. Infatti, gli agenti del calciatore classe 2000 continuano a proporlo in Inghilterra.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, Vlahovic sarebbe stato offerto nuovamente al Manchester United. Tuttavia, per ora i Red Devils avrebbe declinato la proposta, avendo già un obiettivo molto chiaro per l’attacco. Il primo nome su cui sta lavorando la dirigenza inglese è quello di Benjamin Sesko, considerato più futuribile e adatto alla filosofia di gioco di Amorim. Dunque, il bomber sloveno del Lipsia è la prima scelta.

Nel caso in cui non dovesse prendere piede la trattativa, il Manchester United potrebbe seriamente prendere in considerazione l’eventualità di ingaggiare Dusan Vlahovic, complicando i piani di mercato del Milan. Intanto, i rossoneri continuano a deliberare la propria campagna acquisti. Il Diavolo, infatti, è ad un passo dal mettere a segno un nuovo colpo a centrocampo.

Affare fatto: la trattativa si è finalmente sbloccata

Dopo due mesi di negoziazioni, il Milan avrebbe raggiunto l’accordo con il Club Bruges per Ardon Jashari. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, la stretta di mano tra le parti sarebbe arrivata sulla base di un’operazione da 33,5 milioni di euro più altri 4,5 milioni di bonus. Per il calciatore svizzero classe 2002, invece, sarebbe già pronto un contratto fino al 2030 da 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Ardon Jashari andrà a completare il pacchetto dei centrocampisti dopo gli acquisti di Luka Madrid e Samuele Ricci. L’avventura del centrocampista svizzero al Bruges è durato appena un anno. Il club belga lo aveva acquistato dal Lucerna per 6 milioni di euro. Jashari chiude il suo capitolo in Belgio dopo aver totalizzato 4 gol e 6 assist in 52 presenze.