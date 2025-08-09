Calciomercato, il Milan gongola: altri milioni in arrivo

Le casse rossonere pronte a riempirsi nuovamente: dirigenza soddisfatta

Oltre ai colpi in entrata, in questa sessione di mercato il Milan sta realizzando dei veri capolavori dal punti di vista economico.

Superata quota 100 milioni di euro per quanto riguarda le cessioni dei giocatori: dalle più redditizie come Reijnders, passando ai trasferimenti comunque efficaci in ottica bilancio, tra cui il riscatto esercitato dalla Juventus per Kalulu. In Via Aldo Rossi però, le buone notizie non sono finite qui.

Cessione Nasti? Il Milan ha percentuale sulla rivendita

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Marco Nasti attualmente della Cremonese sarebbe finito nel mirino di Empoli, Monza e Spezia.

I grigiorossi, al lavoro per Antonio Sanabria e avendo a disposizione Manuel De Luca, potrebbero decidere di cedere l’attaccante originario di Pavia e dal suo eventuale trasferimento, il Milan incasserebbe il 50 % della somma totale: accordo stabilito dalle due società nel 2024.

Nell’ultima stagione, il classe 2003 ha collezionato 29 presenze e 2 gol. Pur non essendo protagonista, il centravanti ha festeggiato insieme ai compagni la promozione in Serie A, ottenuta grazie al successo in finale con lo Spezia.

Milan, la Cremonese ti aiuta ancora

Oltre a Nasti che potrebbe decidere di lasciare Cremona e sposare un nuovo progetto in B, il d.s. Simone Giacchetta sta favorendo le uscite degli esuberi meneghini : non a caso i lombardi hanno anche chiuso per l’arrivo in prestito di Warren Bondo e Filippo Terracciano.

Se i due calciatori dovessero convincere il tecnico Davide Nicola, non va esclusa la possibilità che la società possa riscattarli, garantendo ai rossoneri un budget da reinvestire.