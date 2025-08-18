Calciomercato, l’infortunio di Lukaku stravolge tutto: c’entra il Milan

In casa Napoli è arrivata una brutta tegola: l’infortunio di Lukaku, che stravolge anche i piani di mercato, anche del Milan.

Nell’ultima amichevole contro l’Olympiakos, il Napoli di Antonio Conte è uscito con una vittoria per 2 a 1, ma con una brutta batosta: l’infortunio di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, infatti, dopo aver eseguito un tiro diretto verso la porta, si è accasciato a terra richiamando subito l’attenzione dello staff azzurro e toccandosi l’adduttore. Nella giornata odierna, dopo aver svolto gli esami strumentali, è arrivata la brutta batosta: come comunicato dal club sui proprio canali ufficiali, Lukaku ha riportato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. L’attaccante belga rimarrà fuori dunque per almeno 3 o 4 mesi, se non di più, in base ai tempi di recupero.

Lungo stop per Lukaku, il Napoli cerca un centravanti: attento Milan!

Il lungo stop di Romelu Lukaku costringe il Napoli a tornare sul mercato e cercare un attaccante da inserire all’interno della rosa partenopea e in tutto questo possono esserci dei risvolti negativi per il Milan, anch’esso a caccia di un attaccante. Tanti i nomi sui taccuini delle dirigenze, talvolta anche in comune, ma c’è n’è uno che sembra destinato ad essere litigato: Rasmus Hojlund.

Se in mattinata il Milan aveva riaperto i contatti con il Manchester United per trovare l’accordo e portarlo a Milano, nel pomeriggio l’attaccante danese classe 2003 è finito anche nel mirino del club rossonero: a riportarlo è Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, tramite un tweet sul proprio profilo X.

Rasmus Hojlund del Manchester United è molto alto nelle liste di gradimento del Napoli. L’attaccante è stato proposto ai partenopei dopo l’infortunio di Lukaku. Milan in trattativa, ma il Napoli punta ad avanzare con forza sulla pista che convince di più, al di là dei tanti nomi proposti.

Il Milan, dunque, potrebbe subire una beffa in pochissime ore, con il Napoli che va forte su questo tipo di trattative: De Laurentiis e Manna, infatti, non fanno sconti a nessuno, e Hojlund potrebbe essere davvero il prescelto per l’attacco partenopeo.