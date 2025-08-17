Calciomercato Milan, Bennacer ha deciso il suo futuro: l’algerino vuole solo quel club

di
Milan, Bennacer vuole il Marsiglia

Ismael Bennacer ha le idee molto chiare per il suo futuro: il centrocampista algerino vuole un solo club.

Una degli aspetti che il ds Igli Tare sta cercando di risolvere in questa finestra di mercato riguarda la cessione di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino non rientra nell’idea di calcio di Massimiliano Allegri, con il club che punta a monetizzare quanto più possibile dal sul trasferimento. Il Milan, però, sta riscontrando qualche difficoltà nel piazzare l’ex Empoli. Ismael Bennacer avrebbe rifiutato una serie di offerte, indicando un club preciso in cui voler giocare in vista della nuova stagione.

Bennacer ha deciso: l’algerino vuole solo quel club

Ismael Bennacer ed il Milan si diranno addio in questa finestra di mercato. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, il centrocampista algerino avrebbe rifiutato tre offerte nelle ultime settimane, tenendo sulle spine il club rossonero. L’ex Empoli avrebbe rispedito al mittente proposte arrivate da Arabia Saudita, Russia e Turchia.

Ismael Bennacer è intenzionato a lasciare il Milan, ma per un club di alto livello. Il centrocampista algerino, infatti, starebbe spingendo per fare ritorno al Marsiglia. Lo stesso club francese, dopo non averlo riscattato al termine della passata stagione, avrebbe avanzato al Milan una nuova proposta di prestito.

Milan, Bennacer vuole il Marsiglia
Milan, Bennacer vuole tornare al Marsiglia – (LaPresse) SpazioMilan.it

I rossoneri, però, pretendono un altro tipo di formula d’acquisto: titolo definitivo o un obbligo di riscatto. Bennacer ha indossato la maglia dell’OM nella seconda metà della precedente stagione, raccogliendo 12 presenze e 2 assist. La volontà dell’algerino sarebbe chiara, resta da capire se il Marsiglia sia disposto a soddisfare le richieste del Milan.

Nunzio Marrazzo

Giornalista pubblicista dal 2019, iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera N. 172270. Ho trasformato la mia passione per la scrittura e lo sport in una professione. Ho iniziato il mio percorso come redattore per Sport Campania, partecipando attivamente a numerosi eventi sportivi e affinando le mie competenze sul campo. Nel 2021 ho arricchito il mio percorso giornalistico grazie a un anno di servizio civile con Amesci, lavorando all’interno della redazione di Metropolis Quotidiano. Dal 2023 collaboro con il network di Nuovevoci, un ambiente che mi ha non solo offerto “spazi” stimolanti in cui esprimermi, ma anche una vera e propria famiglia. Determinato e sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, vivo per catturare i momenti più emozionanti dello sport e trasformarli in parole.
Gestione cookie