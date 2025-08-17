Ismael Bennacer ha le idee molto chiare per il suo futuro: il centrocampista algerino vuole un solo club.

Una degli aspetti che il ds Igli Tare sta cercando di risolvere in questa finestra di mercato riguarda la cessione di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino non rientra nell’idea di calcio di Massimiliano Allegri, con il club che punta a monetizzare quanto più possibile dal sul trasferimento. Il Milan, però, sta riscontrando qualche difficoltà nel piazzare l’ex Empoli. Ismael Bennacer avrebbe rifiutato una serie di offerte, indicando un club preciso in cui voler giocare in vista della nuova stagione.

Bennacer ha deciso: l’algerino vuole solo quel club

Ismael Bennacer ed il Milan si diranno addio in questa finestra di mercato. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, il centrocampista algerino avrebbe rifiutato tre offerte nelle ultime settimane, tenendo sulle spine il club rossonero. L’ex Empoli avrebbe rispedito al mittente proposte arrivate da Arabia Saudita, Russia e Turchia.

Ismael Bennacer è intenzionato a lasciare il Milan, ma per un club di alto livello. Il centrocampista algerino, infatti, starebbe spingendo per fare ritorno al Marsiglia. Lo stesso club francese, dopo non averlo riscattato al termine della passata stagione, avrebbe avanzato al Milan una nuova proposta di prestito.

I rossoneri, però, pretendono un altro tipo di formula d’acquisto: titolo definitivo o un obbligo di riscatto. Bennacer ha indossato la maglia dell’OM nella seconda metà della precedente stagione, raccogliendo 12 presenze e 2 assist. La volontà dell’algerino sarebbe chiara, resta da capire se il Marsiglia sia disposto a soddisfare le richieste del Milan.