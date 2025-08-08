Milan con le spalle al muro: è in arrivo un’offerta irrinunciabile

Della Premier non mollano la presa: è in arrivo una nuova offerta in casa Milan. I rossoneri potrebbero cedere alla tentazione.

Il Milan prosegue le proprie valutazioni di mercato e non solo sul fronte delle entrate. Negli ultimi giorni, la società rossonera si sarebbero fatti avanti diversi club della Premier League per alcuni giocatori rossoneri. Uno dei più richiesti è Malick Thiaw, giocatore finito al centro dei piani di mercato del Newcastle United.

I Magpies non mollano: nuova offerta per il Milan

Malick Thiaw resta uno dei primi obiettivi di mercato del Newcastle United. Nonostante il no del Milan all’offerta da 30 milioni, i Magpies non avrebbero alcuna intenzione di mollare la presa. Infatti, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la compagine di Premier League sarebbe pronta a fare un altro tentativo, presentando al Milan una nuova offerta.

Il club inglese si starebbero muovendo con grande decisione, tant’è che i contatti sono continui. Il Newcastle United sembra convinto di riuscire a trovare l’intesa, portando Malick Thiaw in Premier League. Una destinazione che l’ex Schalke 04 gradirebbe, così come l’idea di vestire la maglia del Newcastle.

Allegri dice no, ma il Milan non chiude alla cessione

Da Milano, però, avrebbero fatto sapere di essere disposti ad dire sì alla cessione del tedesco solo a fronte di un’offerta irrinunciabile. A recitare un ruolo fondamentale nella vicenda sarebbe proprio Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano non avrebbe alcuna voglia di provarsi di Malick Thiaw, considerato un elemento valido su cui fondare la nuova difesa rossonera.

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, l’offerta che il Milan avrebbe in mente per liberare Thiaw è di 40 milioni: “Il Newcastle è tornato alla carica per Thiaw. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra le due società. Allegri vorrebbe tenere Thiaw, ma al Milan non ci sono incedibili e quindi con l’offerta giusta il tedesco potrebbe partire. Il prezzo giusto potrebbe essere intorno ai 40 milioni di euro, bonus compresi. L’offerta fuori mercato dovrebbe essere tra i 40 e i 45 milioni, ma credo che se il Newcastle dovesse arrivare a 40 milioni, bonus compresi, potrebbe essere sufficiente. Gli inglesi stanno insistendo molto”.