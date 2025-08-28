Calciomercato Milan, il difensore arriva dal City: affare da 15 milioni

Igli Tare ha un nuovo obiettivo per la difesa: il Milan ha messo gli occhi sul difensore dellà Premier League.

Il vertice di mercato andato in scena giorni fa in casa Milan è servito per fare chiarezza sugli ultimi tasselli da inserire in rosa per completare la campagna acquisti. Le idee del Milan sono molto chiare: Tare punta ad aumentare il tasso tecnico della squadra di Allegri con l’acquisto di un difensore, una mezzala e un attaccante.

In particolare, il reparto arretrato è quello che necessita maggiormente di rinforzi. In questo senso, Tare si sta muovendo, mettendo sotto la propria lente d’ingrandimento diversi profili. Nella lista, sarebbe finito anche un top player del Manchester City.

Milan sul big dei Citizens: l’operazione è fattibile

Tra le ipotesi a cui sta pensando il Milan per irrobustire la difesa ci sarebbe anche quella che porta a Manuel Akanji. Secondo quanto affermato dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, il club rossonero starebbe realmente prendendo in considerazione la possibilità di andare all’assalto dell’esperto centrale svizzero. Manuel Akanji è un difensore esperto di assoluto spessore, non a caso gioca al Manchester City e di certo non ha bisogno di presentazioni particolari.

Il centrale classe 1995 è forte fisicamente e molto efficace in marcatura, caratteristiche ricercate da Allegri per il nuovo difensore. Il difensore svizzero è sbarcato al City nel 2022: la società di Premier lo ha pagato 15 milioni di euro dal Borussia Dortmund, garantendo al giocatore un contratto fino al 2027. Il centrale dei Citizens starebbe ricevendo un corteggiamento serrato da parte del Galatasaray. I giallorossi avrebbero già un’intesa per un’affare da 15 milioni con il City, ma l’ex Borussia Dortmund non sarebbe intenzionato a trasferirsi in Turchia.

Tra le offerte, lo svizzero avrebbe anche quelle di Bayer Leverkusen e Crystal Palace. Il Milan sarebbe pronto a di inserirsi, facendo più di un tentativo per provare a portarlo alla corte di Allegri. Il costo del cartellino è abbordabile, al Diavolo basterebbero appunto 15 milioni. Dunque, dopo tre anni in Inghilterra, Manuel Akanji starebbe pensando di cambiare aria e sposare un progetto nuovo e ambizioso, come quello dei rossoneri.

Tare ci ha provato per il top player del Bayern: la risposta dei bavaresi

Oltre ad Manuel Akanji, il Milan aveva inizialmente pensato anche a Kim del Bayern Monaco. Nella giornata di ieri, ci sarebbe stata una telefonata da parte di Tare al club bavarese, il quale avrebbe definito l’ex Napoli incedibile. Tra l’altro, l’operazione per il Milan sarebbe stata alquanto complessa in fasi di apertura da parte dei bavaresi. Kim ha un ingaggio da 6,5 milioni a stagione ed il suo costo del cartellino si aggira intorno ai 40/50 milioni.

Ci sarebbero stati dei contatti anche con l’Arsenal per Jakub Kiwior, ma il centrale polacco sembra sempre più vicino al Porto. In quanto all’attacco, ora il preferito del Milan sarebbe Christopher Nkunku. L’attaccante francese avrebbe aperto al trasferimento, con il club rossonero che starebbe lavorando per un operazione a titolo definitivo tra i 30/40 milioni di euro.

Meno positivi sarebbero stati i contatti con il Marsiglia per Adrien Rabiot, pupillo di Allegri. L’OM, nonostante il contratto in scadenza nel 2026 dell’ex Juventus, starebbe continuando a chiedere 15 milioni di euro. Restano alte anche le pretese dell’entourage del giocatore, ossia, della mamma-agente Venorique.