Calciomercato Milan, la trattativa salta: l’annuncio

La trattativa si è arenata: il Milan cambia obiettivo. L’annuncio non lascia più dubbi sulla situazione in casa rossonera.

All’indomani della sconfitta contro la Cremonese, in casa Milan, ha avuto luogo un intenso vertice di mercato. Il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, ha avuto un lungo confronto con Massimiliano Allegri per definire quali saranno le prossime mosse con cui concludere questa campagna acquisti estiva. Intanto, proprio stamani è saltata definitivamente un’operazione che sembrava fatta.

Salta tutto: c’è l’annuncio

Il Milan, dopo dei dettagliati controlli medici, ha deciso di mettere da parte la possibilità di ingaggiare Victor Boniface. Le condizioni fisiche del centravanti nigeriano non hanno convinto i rossoneri ad affondare il colpo. La trattativa è arenata e l’ha confermato anche il direttore sportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes a Bild: “I colloqui per Victor Boniface con il Milan sono finiti. Tornerà qui. Una nuova offerta di Milan per riaprire le trattative? Non credo che accadrà. La questione Boniface è chiusa”.

In merito, Matteo Moretto ha detto la sua, facendo il punto della situazione: “In questo momento la trattativa per Boniface è saltata, lui sta tornando in Germania. Non ha avuto le garanzie necessarie sulle ginocchia di Boniface. Il Milan tiene vive altre soluzioni. Il piano A è Harder. Contatti diretti anche tra il giocatore e Ibrahimovic, si cerca di avanzare su tutti i fronti. Questo potrebbe essere non l’unico sforzo per migliorare l’attacco. Il pallino di Allegri resta Vlahovic: ma c’è l’ostacolo stipendio, serve un sacrificio del serbo. Nella lista restano Hojlund, che è vicino al Napoli. Ci sono anche Embolo e Arokodare”.