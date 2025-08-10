Calciomercato Milan, non solo Thiaw: definito un altro addio

Il Milan dice addio non solo a Malick Thiaw: Igli Tare ha mandato in porto un’altra cessione. Ufficialità in arrivo.
Il mercato in uscita del Milan è in continua evoluzione. Nella giornata di ieri, la società rossonera ha raggiunto l’accordo con il Newcastle United per il trasferimento in Inghilterra di Malick Thiaw. Il club lombardo si è garantito una somma di circa 40 milioni di euro.
Quella del difensore tedesco, però, sembra non essere stata l’unica operazione definita da Tare in questa fase di calciomercato. Infatti, la compagine di Milano starebbe per chiudere un’altra cessione.
Nuova cessione in vista: ufficialità in arrivo
Il Milan avrebbe definito tutti i dettagli per la cessione di Marko Lazetic. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, la società rossonera avrebbe raggiunto un principio d’intesa con l’Aberdeen. L’attaccante serbo si trasferirà in Scozia a titolo definitivo, dopo essersi svicolato dal Diavolo.
Il Milan lo libererà a parametro zero, garantendosi il 50% sulla futura rivendita. In rossonero, Marko Lazetic ha ottenuto appena una presenza in Serie A, subentrato nel match contro la Cremonese dell’8 novembre 2022. Tenendo in considerazione anche la sfida di Coppa Italia, il calciatore classe 2004 ha raccolto 2 partite ufficiali con la prima squadra, con zero gol realizzati.