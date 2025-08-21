Il Milan è pronto ad assicurarsi un giovane talento dal Brasile: la società rossonera si prepara ad affondare il colpo nelle prossime ore.

Il Milan continua a confermarsi tra i grandi protagonisti indiscussi di questo calciomercato estivo di Serie A. Dopo attente valutazioni, la società rossonera sta definendo l’arrivo del nuovo bomber: Victor Boniface. Il Bayer Leverkusen ha accettato la proposta del club lombardo, dicendo sì al prestito con diritto di riscatto fissato sui 30 milioni. I rossoneri, però, avrebbero in mente di piazzare un altro colpo nel reparto offensivo, questa volta pescando in Brasile.

Il Milan piomba sul giovane talento: Tare pronto ad affondare il colpo

Il Milan resta molto attivo sul mercato. In attesa di concretizzare l’operazione Boniface, la società rossonera starebbe lavorando per portare in Italia il giovane Rayan, esterno offensivo del Vasco da Gama. Il club lombardo, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, vede nel calciatore classe 2006 un potenziale investimento in prospettiva. L’affare, però, sembra essere legato al futuro di Chukwueze. Il Milan andrebbe all’assalto di Rayan solo nel caso in cui dovesse prendere corpo la cessione del nigeriano, che piace in particolar modo al Fulham.

Rayan, alto 185 cm, ha come sua caratteristica principale l’esplosività. Il brasiliano è rapido, tecnico e molto efficace nel dribbling, sia negli spazi stretti che nell’uno contro uno. Il suo talento ha catturato l’attenzione anche dell’attuale ct della Selecao, Carlo Ancelotti. L’ex allenatore del Milan, infatti, sarebbe molto propenso dall’inserirlo nella lista dei prossimi convocati. Oltre al club rossonero, atri due società di Serie A avrebbero chiesto informazioni: Roma e Fiorentina.

Rayan è tatticamente duttile: è un’ala destra, ma può essere impiegato anche sul versante sinistro o da punta centrale. Al momento, però, non ci sarebbe alcuna trattativa tra il Milan ed il Vasco da Gama. Rayan, cresciuto nel suddetto club brasiliano, ha una valutazione di mercato che si aggira intorno ai 14 milioni di euro. Nell’ultima stagione, l’esterno offensivo ha messo a referto 4 gol in 17 presenze.