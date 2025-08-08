Calciomercato Milan, offerta da 30 milioni dalla Premier: addio a sorpresa

Milan, il Nottingham è in pressing per Musah

Il Milan cede alle avance dalla Premier League: l’offerta da 30 milioni di euro apre le porte della cessione per il giocatore rossonero.

Il Milan si prepara ad ultimare una nuova operazione in uscita. Per la società rossonera sarebbe in arrivo un’offerta da 30 milioni di euro, una proposta che Tare sembra intenzionato ad accettare nonostante il giocatore sia ritenuto funzionale da Massimiliano Allegri.

Nuova cessione in vista? Offerta da 30 milioni per il Milan

Nonostante Massimiliano Allegri lo ritenga uno dei giocatori su cui poter puntare, il Milan sarebbe pronto a preparare il foglio di via per Yunus Musah. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, il Nottingham Forest starebbe facendo sul serio per riuscire ad acquistare il duttile centrocampista statunitense.

La squadra di Premier League, infatti, sarebbe pronta a trasformare un semplice interesse in una vera e propria offerta. Il Nottingham Forest starebbe pensando di mettere sul tavolo un’offerta da 30 milioni di euro. Una proposta invitante che il Milan sarebbe deciso ad accettare senza tanti patemi, seppur Allegri preferirebbe che il calciatore restasse in rossonero.

Milan, il Nottingham prepara 30 milioni per Musah – (LaPresse) SpazioMilan.it

Il tecnico di Livorno avrebbe apprezzato molto le qualità tattiche e tecniche di Musah e sarebbe convinto che possa dare ancora tanto al club. Non sembra dello stesso parare il Milan, più deciso ad incassare dalla cessione del classe 2002. Il calciatore americano, infatti, prima di finire nei radar del Nottingham, era ad un passo dal Napoli. Gli azzurri tuttora sarebbero sulle tracce del giocatore, ma gli inglesi avrebbero ora una posizione di netto vantaggio. La compagine di Aurelio De Laurentiis non avrebbe alcuna voglia di mettere sul tavolo 30 milioni di euro.

Si sblocca la cessione di Morata: ecco quanto incasserà il Milan

In attesa di capire come si evolverà la situazione legata a Musah, il Milan si prepara ad annunciare il nuovo trasferimento di Alvaro Morata. Dopo giorni di trattative, il Galatasaray avrebbe finalmente dato il via libera per l’interruzione anticipata del prestito. Secondo quanto asserito da ‘Calciomercato.com’, i turchi riceveranno un indennizzo da circa 5 milioni di euro dal Como.

Milan, Morata al Como
Milan, Morata va al Como – (LaPresse) SpazioMilan.it

I lariani, che da tempo hanno il sì del giocatore ex Real Madrid, avrebbero raggiunto l’intesa con il Milan sulla formula del prestito oneroso a 1 milione con obbligo di riscatto fissato a 9. Oltre ad Alvaro Morata, a stretto giro dovrebbe finirci anche Warren Bondo nella casella delle cessioni. Il club rossonero avrebbe trovato l’accordo con la Cremonese per il trasferimento in prestito secco.

