Noah Okafor è ad dal Leeds United: Igli Tare si assicura il sostituto dal calcio belga. Affare da appena 10 milioni di euro.

Dopo Malick Thiaw, passato al Newcastle United, anche Noah Okafor potrebbe presto sbarcare in Premier League. L’attaccante svizzero sarebbe in procinto di vestire la maglia del Leeds United, squadra inglese pronta ad assicurarsi il giocatore a titolo definitivo.

Il calciatore ex Napoli avrebbe raggiunto un accordo sulla base di un contratto quadriennale con opzione per un altro anno. Mentre la stretta di mano tra i due club sarebbe stata trovata sui 21 milioni di euro. Le parti starebbero solamente limando gli ultimissimi dettagli, con il Milan che vuole avere un quadro chiaro sulle condizioni di Leao prima di dare il via libera alla cessione.

Il Milan aspetta Leao: intanto Tare ha già individuato il sostituto di Okafor

Il Milan vuole attendere l’esito degli esami strumentali di Rafael Leao prima di dare l’ok alla cessione di Noah Okafor al Leeds. L’attaccante portoghese, in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Bari, si è fermato a causa di un problema muscolare al polpaccio destro. Il Milan, infatti, prima di dare il sì definitivo all’operazione Okafor, vuole conoscere in maniera chiara i tempi di recupero di Leao.

Nel frattempo, Igli Tare si sarebbe già mosso per sostituire Noah Okafor. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, il ds del Milan avrebbe messo nella lista dei papabili il nome di Mario Stroeykens. Si tratta di un trequartista classe 2004 dell’Anderlecht, capace di giocare anche da seconda punta e da ala sulla fascia sinistra. La società belga lo valuta intorno ai 10 milioni di euro, cifra abbordabile.

Il club di Milano sarebbe fortemente interessato, sopratutto per la duttilità tattica del promettente giocatore. Il giovane fantasista belga, cresciuto proprio nelle giovanili dell’Anderlecht, ha catturato l’attenzione di molti club del panorama europeo grazie alle sue prestazioni messe in mostra nella passata stagione. Nella precedente annata, Mario Stroeykens ha totalizzato 5 gol e 7 assist in 39 presenze. Dunque, dopo Jashari, Tare potrebbe pescare ancora dal Belgio per migliorare la rosa di Max Allegri.

Il Milan pensa anche al futuro: nuovo colpo dall’Olanda

Igli Tare lavora intensamente per allestire una prima squadra di grande livello, ma lo fa tenendo un occhio rivolto al futuro. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, il Milan si sarebbe garantite le prestazioni del giovane Cheveyo Balentien.

L’esterno offensivo classe 2006 arriva dall’ADO Den Haag, squadra della seconda serie olandese. Il giovane calciatore dovrebbe sottoscrivere un contratto fino al 2028 con opzione per un’altra stagione. Cheveyo Balentien inizierà la sua avventura in rossonero partendo dal Milan Futuro.