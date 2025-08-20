Il Milan ha fatto la sua scelta: Igli Tare punta con forza sull’attaccante da 28 milioni di euro. La società rossonera è pronta all’affondo.

Continua la caccia al bomber in casa Milan. La società rossonera è in cerca del centravanti giusto da affiancare a Santiago Gimenez. I nomi principali su cui Tare sta lavorando sono quelli di Dusan Vlahovic e Rasmus Hojlund.

Due operazioni che appaiono alquanto complesse: la punta della Juventus percepisce un ingaggio da 12 milioni, mentre il centravanti danese sarebbe disposto a lasciare l’Inghilterra, ma a determinate condizioni di trasferimento. Questo avrebbe spinto Igli Tare a prendere in considerazione altri profili, tra cui un bomber del campionato portoghese.

Il Milan punta gli occhi sul giovane bomber: è l’alternativa a Vlahovic e Hojlund

Il Milan avrebbe aggiunto alla propria agenda un nuovo nome per l’attacco. Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, la società rossonera avrebbe posato gli occhi su Conrad Harder, centravanti danese classe 2005 dello Sporting Lisbona. L’attaccante sarebbe stato proposto al club di Milano e Tare avrebbe ora avviato delle attente valutazioni.

Nella precedente stagione, il promettente centravanti dello Sporting ha messo a segno 5 gol in 28 presenze, facendo anche il suo esordio in nazionale. Il Milan starebbe tenendo d’occhio il giovane giocatore, considerandolo come una valida alternativa qualora non dovessero sbloccarsi le trattative per Dusan Vlahovic e Rasmus Hojlund.

Conrad Harder, che con i portoghesi ha un contratto fino al 2029, vanta complessivamente 11 reti in 50 presenze con lo Sporting Lisbona. L’attaccante danese avrebbe trovato responsi positivi non solo nella dirigenza rossonera, ma anche in quella della Fiorentina. Infatti, anche la Viola starebbe monitorando la situazione. Harder si è fatto strada nel mondo del calcio in patria, crescendo nel Nordsjaelland.

Con il suddetto club, ha collezionato 41 partite e 9 reti, più 6 match e 2 centri con la squadra delle riserve. Lo Sporting Lisbona valuta il giovane attaccante intorno ai 28 milioni di euro, una somma che sarebbe trattabile. Adesso, il Milan dovrà decidere se puntare su un bomber già pronto e con un pedigree di livello, come Vlahovic, Hojlund e Jackson, o su un profilo futuribile, da plasmare e valorizzare nel tempo, come Conrad Harder.

Il Milan non molla la presa per Hojlund: Tare tenta l’affondo

Conrad Harder è un’opzione concreta, ma Tare continua a premere per un centravanti in particolare. Il Milan è seduto a più tavoli per rinforzare l’attacco, uno di questi è quello legato a Rasmus Hojlund. La società rossonera, di fatto, starebbe insistendo sempre più per arrivare al centravanti danese. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club lombardo sarebbe prossimo dal dare una forte accelerata.

Stando alla Rosea, dopo una serie di valutazioni, l’ex bomber dell’Atalanta avrebbe aperto al trasferimento. Il centravanti classe 2003 sarebbe proto a ripartire dai rossoneri dopo la sua avventura tutt’altro che felice al Manchester United. Nei prossimi giorni sarebbero stati fissati dei nuovi colloqui per trovare un’intesa. Il Milan vorrebbe chiudere la questione sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 40 milioni di euro. Formula convince i Red Devils e adesso anche Hojlund.