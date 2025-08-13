Calciomercato Milan, scelto il vice di Estupinan: arriva dal Brasile

Il Milan ha deciso chi sarà il vice di Estupinan in vista della prossima stagione: il nuovo rinforzo per la difesa arriva dal Brasile.

Il Milan entra nella fase clou di questa sessione di calciomercato ed è pronto a chiuderla con il botto. La società rossonera sta portando avanti una campagna acquisti ambiziosa e ben organizzata, frutto sopratutto dell’ottimo lavoro del ds Igli Tare. Il dirigente rossonero sta operando senza sosta sul mercato per consegnare a mister Massimiliano Allegri una rosa il più competitiva possibile e funzionale alla sua idea di calcio.

Dopo aver piazzato il colpo De Winter, ora il Milan sembra ora spingere per chiudere gli acquisti di Zachary Athekame e Caleb Okoli. Questi, però, non dovrebbero essere gli unici rinforzi in arrivo. Igli Tare starebbe lavorando per regalare ad Allegri anche il degno vice di Estupianan. A riguardo, le idee del Milan sarebbero ricadute su un profilo emergente del calcio brasiliano.

Tare pesca dal Brasile: scelto il sostituto di Estupinan

Il Milan starebbe lavorando sul mercato per garantirsi un altro terzino sinistro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, al club rossonero sarebbe stato proposto il terzino mancino Lucas Piton: si tratta di un giocatore classe 2000, in forza al Vasco da Gama. Il profilo del laterale brasiliano starebbe stuzzicando la curiosità di Igli Tare, sopratutto poiché è in possesso del passaporto italiano. Dunque, non ci sarebbero problemi per il suo tesseramento.

Anche il prezzo sembra essere molto abbordabile. Lucas Piton è valutato dal Vasco da Gama intorno agli 8/10 milioni di euro. Al momento, non sarebbe ancora partita alcuna trattativa. In quella zona di campo, il Milan ha scelto Estupinan come titolare inamovibile e in più avrebbe intenzione di dare fiducia a Bartesaghi. Tuttavia, non è da escludere un altro colpo per la corsia mancina. Nell’ultima stagione, Lucas Piton ha raccolto complessivamente 38 partite e 8 assist. Il terzino brasiliano è sotto contratto con il Vasco da Gama fino al 31 dicembre 2028.

Giornalista pubblicista dal 2019, iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera N. 172270. Ho trasformato la mia passione per la scrittura e lo sport in una professione. Ho iniziato il mio percorso come redattore per Sport Campania, partecipando attivamente a numerosi eventi sportivi e affinando le mie competenze sul campo. Nel 2021 ho arricchito il mio percorso giornalistico grazie a un anno di servizio civile con Amesci, lavorando all’interno della redazione di Metropolis Quotidiano. Dal 2023 collaboro con il network di Nuovevoci, un ambiente che mi ha non solo offerto “spazi” stimolanti in cui esprimermi, ma anche una vera e propria famiglia. Determinato e sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, vivo per catturare i momenti più emozionanti dello sport e trasformarli in parole.
