Il Milan ha raggiunto un’intesa di massima per il nuovo centravanti rossonero: la trattativa è in discesa.

Dopo aver completato il centrocampo, regalando ad Allegri Jashari dopo gli acquisti di Modric e Ricci, adesso l’attenzione del Milan si è focalizzata principale sull’obiettivo attaccante. La società rossonera sta cercando di portare ai piedi della Madonnina il bomber giusto da affiancare a Santiago Gimenez. Negli ultimi giorni, il Diavolo sembra essersi concentrato principalmente sul centravanti della Premier League, mettendo da parte la possibilità di ingaggiare Dusan Vlahovic.

Il Milan ha scelto il nuovo numero 9: c’è l’intesa

Il Milan starebbe percorrendo con grande decisione la strada che porta a Rasmus Hojlund. Il Manchester United avrebbe aperto alla possibilità di cedere l’attaccante danese con la formula del prestito, sopratutto dopo aver chiuso l’affare Sesko. La giovane punta è arrivata in Inghilterra nell’agosto 2023 per 72 milioni di sterline, sottoscrivendo un contratto di cinque anni. Hojlund ha sin qui realizzato 26 gol in 95 partite con i Red Devils.

La società rossonera sarebbe disposta ad improntare l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. I Red Devils valutano l’ex bomber dell’Atalanta intorno ai 46 milioni di euro. Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, nella giornata di ieri ci sarebbero stati diversi contatti proficui tra le parti. Infatti, Manchester United e Milan avrebbero raggiunto una prima intesa. I due club si sarebbero accordati per un prestito oneroso a 6 milioni di euro.

Insomma, la compagine lombarda avrebbe scelto Rasmus Hojlund come bomber del futuro. Serve, però, convincere l’attaccante classe 2003. Allo stato attuale, il promettente centravanti vorrebbe restare a Manchester per giocarsi le proprie chance, seppur l’idea di vestire la maglia del Milan lo intriga molto.

Idea Vlahovic in ghiaccio: il motivo

Nonostante sia uno dei preferiti di Massimiliano Allegri, per ora il Milan avrebbe deciso di mettere in stand-by l’occasione Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo resta un’opzione, ma le condizioni economiche della trattativa dettate dalla Juventus non sono invitanti. La Vecchia Signora punta ad una cessione da 20/25 milioni di euro.

Il costo del cartellino, però, non sarebbe il reale problema. A frenare la società rossonera pare sia l’ingaggio dell’attaccante classe 2000. L’ex Fiorentina percepisce la bellezza di 12 milioni a stagione alla Juventus, cifra decisamente oltre i parametri del Milan. Dunque, almeno in questo momento, il Milan sembra essersi focalizzato principalmente su Rasmus Hojlund. Il ds rossonero, Igli Tare, starebbe insistendo molto su questa strada, con l’intento di convincere l’ex bomber dell’Atalanta ad accettare Milano come prossima tappa per la sua carriera.