Calciomercato Milan, svolta improvvisa: la trattativa si riapre

L’arrivo di Jashari sblocca la trattativa: la cessione del rossonero è ancora possibile. Il topo club della Serie A torna alla carica.

Dopo Ricci e Modric, il Milan si prepara ad accogliere in rossonero un nuovo centrocampista. La società di Gerry Cardinale ha finalmente raggiunto l’intesa con il Club Bruges per Ardon Jashari: la stretta di mano sarebbe arrivata sulla base di una proposta da 34 milioni più 4 di bonus.

Il centrocampista svizzero, atterrato ieri sera in Italia, dovrebbe firmare un contratto fino al 2030 da 2 milioni a stagione più bonus. L’arrivo di Ardon Jashari avrebbe di conseguenza sbloccato un’operazione in uscita.

La trattativa si riapre: la big di Serie A torna alla carica

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, si sarebbe riaperta la trattativa tra Milan e Napoli per Yunus Musah. Dopo aver attraversato una fase di stallo, il club azzurro negli ultimi giorni avrebbe dato una significativa accelerata per il centrocampista statunitense. Mister Antonio Conte starebbe insistendo molto per avere il calciatore classe 2002 in squadra.

Il Napoli avrebbe individuato in Yunus Musah il profilo giusto per dare al proprio centrocampo maggiore qualità e quantità. Conte lo vorrebbe portare in azzurro principalmente per la sua duttilità tattica. La società di Aurelio De Laurentiis aveva già tentato l’affondo già nei mesi scorsi: le parti erano vicine ad un accordo intorno ai 25 milioni, ma la trattativa ha subito una brusca frenata.

Ora, l’operazione potrebbe nuovamente decollare. Il giocatore statunitense, consapevole di essere finito sull’uscio della porta di casa Milan, sarebbe disposto ad accettare anche un ruolo da sesto centrocampista. A cambiare potrebbero essere anche le condizioni economiche del Milan. Dopo aver definito l’affare Jashari, il Diavolo potrebbe abbassare leggermente le proprie pretese economiche pur di liberarsi dell’esubero.