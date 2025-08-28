La trattativa si mettere in discesa: il giocatore ha dato il suo ok per il trasferimento. Tare prepara una nuova cessione.

Sono ore frenetiche queste per il Milan. La società rossonera continua a muoversi su più fronti, tra entrata e uscite. Il direttore sportivo del club, Igli Tare, intende sfruttare gli ultimi giorni di calciomercato non solo per definire nuovi acquisti ma anche per concludere qualche altra cessione.

Il Milan sta lavorando alle partenze di Yunus Musah, sempre più vicino all’Atalanta, e Samuel Chukwueze, ad un passo dal Fulham. Nella lista di sbarco, si è aggiunto un altro nome: Alex Jimenez. L’esterno rossonero si appresta a salutare il Milan, ma il suo futuro è legato sempre alla Serie A.

Jimenez dice addio ai rossoneri: l’ex Real dice sì al club di Serie A

L’avventura di Alex Jimenez al Milan sembra essere arrivata ai titoli di coda. Prima della chiusura di questa sessione estiva di calciomercato, l’esterno classe 2005 dovrebbe salutare il club rossonero per sposare il progetto di un’altra società di Serie A. Il club che starebbe muovendo dei massi concreti per l’ex Real Madrid è il Como di Cesc Fabregas.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, Alex Jimenez avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento. Una decisione che l’esterno spagnolo sembra aver maturato dopo essere scivolato agli ultimi posti nelle gerarchie di Max Allegri, tecnico con cui il rapporto sarebbe tutt’altro che idilliaco.

Il Como sta cercando finalizzare l’operazione in queste ore, spingendo per il prestito con diritto di riscatto. Il Real Madrid osserva da lontano in modo interessato: i Blancos conservano sempre la possibilità di fare proprio il cartellino del giocatore con l’opzione recompra.

Il Milan insiste per la cessione di Bennacer: anche l’algerino può restare in Serie A

Ci sarebbe una nuova pretendente per Ismael Bennacer. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Gianluigi Longari, il centrocampista algerino avrebbe suscitato un forte interesse in casa Bologna. La società rossoblù, infatti, avrebbe preso informazioni per capire la fattibilità dell’operazione.

I dialoghi potrebbero entrare nel vivo nelle prossime ore. Nonostante l’interesse per Ismael Bennacer, la posizione del Bologna non cambia per Giovanni Fabbian. Il centrocampista scuola Inter piace a molto al Milan, ma i rossoblù non hanno alcuna intenzione di cederlo. Secondo Alfredo Pedullà, sul centrocampista ex Empoli si sarebbe arrivata anche la Juventus, squadra che già nello scorso mercato estivo ha fatto un affare con i rossoneri, rigenerando Kalulu.