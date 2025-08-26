Igli Tare mette un freno alla cessione del rossonero: il ds del Milan prende tempo. La società rossonero rimanda l’addio.

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato ed il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, prosegue a tutta forza il proprio lavoro per completare al meglio la rosa di mister Massimiliano Allegri. Il ds rossonero si sta muovendo molto tra operazioni in entrata e in uscita. Proprio su quest’ultimo fronte, Tare ha deciso di bloccare la cessione di un giocatore.

Tare frena l’addio: cessione rimandata

Per Samuel Chukwueze è arrivato il momento di dire addio al Milan. Dopo due stagioni non affatto convincenti in rossonero, la società lombarda sta lavorando per trovare all’esterno nigeriano una nuova sistemazione. Il giocatore è sbarcato all’ombra della Madonnina nell’estate del 2023 dal Villarreal, costando al club 21,10 milioni di euro più bonus.

Chuku ha deluso le aspettative di club e tifosi: in 70 partite, ha raccolto appena 8 gol e 6 assist. Ma quello che più ha colpito in negativo è stata la discontinuità nel rendimento, che di conseguenza ha fatto abbassare il valore del cartellino. Il Milan, di fatto, si aspettava decisamente di più dal nigeriano. Ora, la società lo ha messo sul mercato e si aspetta offerte superiori a 13 milioni di euro.

Al momento, però, Igli Tare avrebbe messo un freno alla partenza di Samuel Chukwueze. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ds rossonero avrebbe rimandato la cessione del nigeriano a causa delle condizioni fisiche di Rafael Leao.

L’attaccante portoghese, andato ko con il Bari per un problema al polpaccio, è ancora in forte dubbio per la trasferta di Lecce e Chukwueze è l’unica alternativa offensiva di Max Allegri. Il giocatore nigeriano piace principalmente a Betis Siviglia e Fullham. Per la cessione, però, il Milan avrebbe deciso di rinviare i discorsi dopo la gara col Lecce.