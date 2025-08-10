Il Milan programma una nuova cessione: dopo Malick Thiaw, c’è un altro rossonero che viaggia a passo spedito verso la Premier League.
Malick Thiaw, prossimo giocatore del Newcastle United, potrebbe non essere l’unico rossonero a sbarcare in Premier League. Il Milan sarebbe sempre più convinta ad aprire le porte della cessione ad un altro giocatore. L’offerta è in arrivo e combacia in pieno con le richieste economiche della società rossonera.
Non solo Thiaw: un altro rossonero è ad un passo dalla Premier League?
Malick Thiaw potrebbe raggiungere la Premier League a braccetto con Yunus Musah. Il centrocampista americano, di fatto, sarebbe tra gli obiettivi principali del Nottingham Forest. Secondo quanto affermato dall’esperto di mercato, Matteo Moretto, la squadra inglese sarebbe prossima dal far recapitare al Milan un’offerta da 30 milioni di euro. Una cifra che il Milan sarebbe deciso ad accettare, dicendo così addio anche a Yunus Musah.
Il calciatore statunitense classe 2002 è seguito con attenzione anche dal Napoli di Antonio Conte, ma il Nottingham Forest appare più deciso ad assicurarsi il cartellino del giocatore. Infatti, difficilmente la squadra partenopea di Aurelio De Laurentiis deciderà di pareggiare o addirittura superare l’offerta degli inglesi.
Secondo ‘La Gazzetta dello Sport, i partenopei avrebbero presentato una nuova offerta nelle ultime ore: 22 milioni più 3 di bonus. Cifra ovviamente inferiore a quella che il Nottingham avrebbe messo messo sul piatto. Molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore, che preferirebbe il trasferimento in azzurro. Yunus Musah dovrà trovare un punto d’incontro con il Milan.