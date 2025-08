“Certi amori fanno giri immensi…”: Milan, si valuta un clamoroso ritorno

Dopo la tempesta della scorsa stagione, ora si prova a ricostruire tutto: il Milan pensa al clamoroso ritorno per la sterzata decisiva

Con l’addio di Paolo Maldini e Ricky Massara il progetto del Milan sembrava destinato inesorabilmente ad arenarsi. La dirigenza godeva della sfiducia di tutto l’ambiente e i quadri piazzati a sostituire le due colonne non sembravano essere perfettamente in grado di raccogliere un’eredità simile.

Dopo i disastri della scorsa stagione però si è deciso di fare un passo indietro per farne, o provare a farne, dieci in avanti: l’abbandono della strategia moneyball e il ritorno di una figura più tradizionale nel ruolo di Ds come Igli Tare, hanno ridato speranze a una piazza che aveva chiuso l’ultima stagione contestando a gran voce tutto l’ambiente. L’arrivo poi del vecchio amore Max Allegri è stata la spinta necessaria per ridare credibilità a tutto l’intorno: ora si sta valutando l’ultimo affondo decisivo, l’ennesimo clamoroso ritorno.

Milan, si pensa seriamente al ritorno di Adriano Galliani

Un’onda di nostalgia ha invaso il popolo rossonero negli ultimi giorni. A riaccenderla è stata un’indiscrezione clamorosa: Adriano Galliani potrebbe tornare a orbitare nell’universo Milan. ì Ma stavolta serve prudenza. Galliani, oggi amministratore delegato del Monza, è ancora pienamente operativo: è lui a guidare la transizione del club brianzolo verso la nuova proprietà americana, Beckett Laynes Ventures. Solo dopo il closing ufficiale, previsto entro metà settembre, l’ex dirigente storico del Milan sarà eventualmente libero di valutare nuovi percorsi.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com e Tuttosport, RedBird starebbe pensando a Galliani per un ruolo da super-consulente esterno, senza inserimento formale nell’organigramma, ma con possibili deleghe in Lega Serie A, attualmente gestite da Paolo Scaroni. Si mormora anche di un primo contatto tra Gerry Cardinale e Galliani, forse sollecitato da Zlatan Ibrahimovic, oggi figura chiave nel progetto milanista. Nessuna smentita ufficiale, ma solo silenzi eloquenti. E intanto i tifosi sognano: Galliani e il Milan, una storia che potrebbe davvero scrivere un nuovo capitolo.

Milan-Galliani, cosa serve per renderlo reale

Il ritorno di Galliani al Milan aiuterebbe e velocizzerebbe quel processo di riconquista di una credibilità nazionale e di forza “politica” che nelle ultime stagioni sta mancano al Milan. Per rendere però reale questo scenario devono verificarsi diversi incastri.

In primis, va ricordato che Galliani sia ancora impegnato come Ad del Monza e che attualmente è impegnato nelle trattative per il passaggio di proprietà almeno fino a metà settembre. Se tutto dovesse andare per il meglio, allora potrebbe lasciare e accasarsi nuovamente al Milan. In caso contrario, difficilmente potrebbe abbandonare il club brianzolo, complicando parecchio la trattativa.