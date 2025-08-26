Clamoroso Milan, l’acquisto è bloccato: altra beffa in arrivo?

Ennesimo possibile ribaltone per il Milan in questa caotica sessione di calciomercato. L’acquisto è ancora bloccato nonostante sembrava arrivata la fumata bianca.

L’estate del Milan è stata senz’altro molto confusionaria. I rossoneri hanno vestito – e continuano a farlo – i panni da protagonista in questa sessione di mercato, con diverse trattative che hanno fatto parlare per intere settimane. Dopo la telenovela Ardon Jashari durata più di un mese e l’affare Archie Brown saltato all’ultimo, nei giorni scorsi è stato il turno di Victor Boniface, rispedito in Germania dopo le visite mediche.

La clamorosa sconfitta interna con la Cremonese ha aggiunto ulteriore carne al fuoco, con i tifosi rossoneri spaventati all’idea di una stagione deludente come quella dello scorso anno. In queste ultime ore il Milan sembrava aver chiuso per l’arrivo del suo nuovo attaccante, ma a sorpresa l’affare ha subito un netto rallentamento.

Milan-Harder, altro che visite mediche: manca ancora l’ok dello Sporting Lisbona

Nella giornata di ieri sembrava essere arrivata la fumata bianca per Conrad Harder, per un affare da 27 milioni di euro bonus compresi. Il danese classe 2005 sembrava poter sbarcare a Milano già oggi per le visite mediche, ma secondo quanto riportato da Matteo Moretto la trattativa è tutt’altro che chiusa. Per il noto esperto di mercato, l’accordo non è stato ancora trovato con lo Sporting Lisbona che non ha dato il suo ok a far viaggiare il giocatore.

Non è da escludere che il tutto possa definitivamente sbloccarsi nelle prossime ore, magari già oggi, ma è chiaro che i precedenti non possono far stare tranquilli i tifosi rossoneri. Il Milan si è già reso protagonista di alcune “figuracce” e la paura che ne possa arrivare un’altra è sicuramente molto elevata. Doveva essere la stagione del riscatto per il Diavolo, ma al momento a regnare è la confusione.