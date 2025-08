Clamoroso Milan, proposto l’attaccante dalla Premier: testa a testa serrato con Vlahovic

Rebus attaccante, continua il casting del Milan: occhi sul gioiello della premier League

L’operazione Jashari ed il braccio di ferro con il Brugge hanno polarizzato i rumors di mercato, ma la dirigenza rossonera sa bene che deve risolvere ancora due spinose situazioni. Max Allegri ha ancora bisogno di un terzino destro e naturalmente di un centravanti da affiancare a Santi Gimenez. L’impressione è che il nodo attaccante non verrà sciolto prima della fine di agosto, nelle battute finali di questo mercato, intanto il casting prosegue e i nomi sul taccuino di Igli Tare aumentano.

Attacco Milan, non solo Vlahovic: ecco il nuovo candidato

Non si può non partire da Dusan Vlahovic. L’arrivo di David e i tentativi dei bianconeri per riportare a casa Kolo Muani hanno allontanato il serbo, che sarebbe ora intenzionato a trovare una nuova sistemazione pur restando in serie A. Il Milan è un opzione praticabile, e fino ad ora anche l’unico club che ha mostrato un concreto interesse.

Di questa situazione ha parlato anche il ds Comolli che ha rivelato l’accordo stipulato con l’attaccante, alla giusta offerta per il club, Vlahovic potrà partire già in questa finestra di mercato. Il Milan ci pensa e valuta tutte le opzioni. Oltre al serbo, dalla Ligue 1 rimbalzano i nomi di Goncalo Ramos, in forza al PSG (pista complicata), e di Kalimunedo centravanti del Rennes.

Ipotesi Hojlund: contatti con lo United

Come riportato dal “Corriere dello Sport”, però, c’è un altra pista calda per i rossoneri, quella che porta all’ex Atalanta Rasmus Hojlund. Accostato anche alla Roma prima della trattativa Ferguson, il danese cerca un rilancio dopo la stagione vissuta in penombra ad Old Trafford e un ritorno in serie A, magari in prestito, potrebbe riaccendere in lui la luce. L’agente dell’ex nerazzurro starebbe infatti cercando una nuova sistemazione per il proprio assistito, specialmente se lo United virasse prepotentemente su Benjamin Sesko del Lipsia.



Se nella prima stagione con la casacca dei Red devils, il classe 2003 aveva totalizzato 10 reti in 30 gare di premier, nella seconda le firme sono state soltanto 4, in 32 di campionato, su 23 giocate da titolare. Numeri non da Hojlund. Milan e United potrebbero accordarsi su un eventuale prestito con diritto di riscatto per il classe 2003 che tornerebbe così in serie A per la sua seconda esperienza.