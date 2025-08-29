Da Nkunku alla vittoria odierna: Allegri è netto dopo la vittoria del Milan a Lecce

di
Lecce-Milan, le parole di Allegri

Il Milan passa al Via del Mare contro il Lecce: mister Massimiliano Allegri è netto dopo la vittoria dei rossoneri.

Al Via del Mare arriva la prima vittoria stagionale in campionato del Milan targato Massimiliano Allegri. I rossoneri hanno cancellato il brutto ko casalingo contro la Cremonese imponendosi con un secco 2-0 nella tana del Lecce di Eusebio Di Francesco. Un successo maturato grazie ai gol siglati nella ripresa da Loftus-Cheek e Pulisic. La rete del centrocampista inglese, ovvero, quella che ha sbloccato la gara, è arrivato su un passaggio vincente di Modric.

Il croato, a 39 anni e 354 giorni, è diventato il centrocampista più “anziano” ad aver fornito un assist in Serie A. Nel corso della gara ai rossoneri sono stati revocati due gol, uno a Gabbia nel primo tempo (per spinta sul difensore) e uno a Gimenez (per fuorigioco). Al termine della gara, il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria ai microfoni di Sky Sport.

Allegri è schietto: da Nkunku alla vittoria

Max Allegri ha iniziato il suo intervento post gara a Sky dribblando le domande sul mercato: “Stasera bisogna parlare della partita, oggi era importante vincere, abbiamo concesso 3-4 situazioni e dovevamo comportarci meglio nella fase difensiva. Vincere oggi era importante per muovere la classifica e per dimenticare la sconfitta all’esordio con la Cremonese. Le partite bisogna vincerle sul campo, non è che perché abbiamo la maglia del Milan vinciamo in automatico. Non bisogna aprirsi e concedere”.

Allegri ha parlato anche di Nkunku: “È un giocatore di grande qualità, noi abbiamo ottimi giocatori di qualità e l’importante è trovare equilibrio e la quadra. Motivo del cambio sistema gioco? Non è che ho deciso, invece di giocare con due davanti, ho preferito uno solo avanti e quattro a metà campo. Bisogna coprire bene il campo, bisogna trovare sicurezza e la trovi solo trovando non subendo reti”.

Lecce-Milan, le parole di Allegri
Lecce-Milan, le dichiarazioni di Allegri – SpazioMilan.it

Infine, il tecnico del Milan ha parlare del futuro di Musah e del possibile scambio Dovbyk-Gimenez: “Non ho affrontato nessuna di queste cose perché oggi c’era una gara importante e non volevo sapere niente del mercato. Domani la società penserà al da farsi per rendere il Milan competitivo”.

Nunzio Marrazzo

Giornalista pubblicista dal 2019, iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera N. 172270. Ho trasformato la mia passione per la scrittura e lo sport in una professione. Ho iniziato il mio percorso come redattore per Sport Campania, partecipando attivamente a numerosi eventi sportivi e affinando le mie competenze sul campo. Nel 2021 ho arricchito il mio percorso giornalistico grazie a un anno di servizio civile con Amesci, lavorando all’interno della redazione di Metropolis Quotidiano. Dal 2023 collaboro con il network di Nuovevoci, un ambiente che mi ha non solo offerto “spazi” stimolanti in cui esprimermi, ma anche una vera e propria famiglia. Determinato e sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, vivo per catturare i momenti più emozionanti dello sport e trasformarli in parole.
Gestione cookie