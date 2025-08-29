Da Nkunku alla vittoria odierna: Allegri è netto dopo la vittoria del Milan a Lecce

Il Milan passa al Via del Mare contro il Lecce: mister Massimiliano Allegri è netto dopo la vittoria dei rossoneri.

Al Via del Mare arriva la prima vittoria stagionale in campionato del Milan targato Massimiliano Allegri. I rossoneri hanno cancellato il brutto ko casalingo contro la Cremonese imponendosi con un secco 2-0 nella tana del Lecce di Eusebio Di Francesco. Un successo maturato grazie ai gol siglati nella ripresa da Loftus-Cheek e Pulisic. La rete del centrocampista inglese, ovvero, quella che ha sbloccato la gara, è arrivato su un passaggio vincente di Modric.

Il croato, a 39 anni e 354 giorni, è diventato il centrocampista più “anziano” ad aver fornito un assist in Serie A. Nel corso della gara ai rossoneri sono stati revocati due gol, uno a Gabbia nel primo tempo (per spinta sul difensore) e uno a Gimenez (per fuorigioco). Al termine della gara, il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria ai microfoni di Sky Sport.

Allegri è schietto: da Nkunku alla vittoria

Max Allegri ha iniziato il suo intervento post gara a Sky dribblando le domande sul mercato: “Stasera bisogna parlare della partita, oggi era importante vincere, abbiamo concesso 3-4 situazioni e dovevamo comportarci meglio nella fase difensiva. Vincere oggi era importante per muovere la classifica e per dimenticare la sconfitta all’esordio con la Cremonese. Le partite bisogna vincerle sul campo, non è che perché abbiamo la maglia del Milan vinciamo in automatico. Non bisogna aprirsi e concedere”.

Allegri ha parlato anche di Nkunku: “È un giocatore di grande qualità, noi abbiamo ottimi giocatori di qualità e l’importante è trovare equilibrio e la quadra. Motivo del cambio sistema gioco? Non è che ho deciso, invece di giocare con due davanti, ho preferito uno solo avanti e quattro a metà campo. Bisogna coprire bene il campo, bisogna trovare sicurezza e la trovi solo trovando non subendo reti”.

Infine, il tecnico del Milan ha parlare del futuro di Musah e del possibile scambio Dovbyk-Gimenez: “Non ho affrontato nessuna di queste cose perché oggi c’era una gara importante e non volevo sapere niente del mercato. Domani la società penserà al da farsi per rendere il Milan competitivo”.