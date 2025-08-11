Da titolare indiscusso a esubero: arriva anche l’Here we go, lascia il Milan!

Il top player, arrivato come titolare indiscusso, lascia invece Milanello senza colpo ferire: l’annuncio di Fabrizio Romano non lascia più discussioni

Non sarà un’estate da grossissime rivoluzioni ma Igli Tare e Max Allegri stanno comunque ribaltando come un calzino il Milan uscito malconcio dalla scorsa stagione. Dopo gli arrivi a centrocampo di Jashari, Modric e Ricci, l’ex ds della Lazio si è concentrato sulla difesa, puntando su Athekame ed Estupinan come terzini e sul giovane De Winter come sostituto per Malick Thiaw.

Anche il fronte delle uscite non è ancora chiuso: in rosa ci sono ancora parecchi giocatori considerati al di fuori del progetto e che dovranno essere piazzati in questi 20 giorni. Anche perché il Milan non avrà le coppe europee e non potrà permettersi rose estremamente lunghe e composite.

Milan, Morata a un passo dal Como: ufficiale la rescissione col Gala

Il Milan la scorsa estate ha investito poco più di 10 milioni per accaparrarsi il capitano della nazionale spagnola Alvaro Morata. Dopo le esperienze a Torino, Morata era stato indicato da Fonseca come rinforzo ideale per l’attacco rossonero, viste le sue capacità di giocare spalle alla porta e mandare in porta i compagni. Le cattive prestazioni e il cambio allenatore hanno portato a una separazione e a gennaio Morata è passato al Galatasaray in prestito per 12 mesi.

Ora, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Milan e Galatasaray hanno trovato l’accordo per terminare il prestito del giocatore. I turchi incasseranno circa 5 milioni da questa trattativa, dopodiché il centravanti della Roja sarà libero di accasarsi a Como, dal suo connazionale Cesc Fabregas, per circa 12 milioni di euro.