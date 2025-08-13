Dal Barcellona al Milan: è stato cacciato dallo spogliatoio

In casa Barcellona, un addio che fa molto rumore: lascia la Catalogna, il Milan sogna il grandissimo colpo

Gli ultimi giorni di mercato in casa Milan hanno suscitato rinnovato entusiasmo. Le operazioni messe a segno in poco tempo hanno lanciato un segnale importante per tutti, all’interno dell’ambiente e all’esterno. Le potenzialità dei rossoneri non sono da sottovalutare, il cambio di pelle del Diavolo così come è stato pensato dalla società è quasi al completo.

Tanti innesti di valore conclamato e altri dal potenziale da scoprire ma decisamente interessante. C’è la volontà di reagire agli errori compiuti lo scorso anno di questi tempi, ovviamente servirà la riprova del campo ma la strada pare decisamente quella giusta. Il Milan si candida a un ruolo importante in campionato e ad ogni buon conto non ha ancora finito di effettuare acquisti di rilievo. Anzi, adesso si apre il periodo delle occasioni a sorpresa. Quelle di fine mercato, che possono fare tutta la differenza del mondo.

Ecco perché vale la pena monitorare cosa accade anche se non soprattutto nei grandi club, dove ci sono equilibri più in discussione di quanto appaia. Al Barcellona un giocatore importante viene messo sul mercato, il Milan può provare ad approfittarne per una operazione col botto.

Milan, che chance per Koundè: ecco perché il Barcellona lo manda via

Situazione particolare, quella dei blaugrana, che negli ultimi anni hanno fatto mercato tra varie limitazioni. E dunque non disdegnano addii anche pesanti, qualora si renda necessario. Koundè può essere uno dei partenti in maniera inattesa.

Secondo quanto viene rivelato da ‘Don Balon’, infatti, il francese sta facendo discutere per il suo atteggiamento non esattamente inappuntabile. I suoi ritardi seppur lievi alle riunioni tecniche e agli allenamenti non vanno giù all’allenatore e al direttore sportivo. Se il suo atteggiamento non cambierà, verrà venduto subito. Per il Milan, una occasione da monitorare, anche perché a fine mercato il Barcellona potrebbe dover accettare condizioni di favore per una eventuale cessione, non potendo chiedere certo la luna.

Milan, un mercato alla Tare per sognare in grande: manca solo un ultimo colpo

Igli Tare è uno di quei dirigenti ideali per cogliere occasioni di questo tipo. L’albanese sta dimostrando e confermando tutta la sua competenza.

Serviva un dirigente esperto e in grado di muoversi bene sul mercato e il Milan lo ha trovato, affiancandolo ad Allegri nel ruolo di costruzione della nuova squadra. Risultati per ora di un certo rilievo, con il ‘capolavoro’ della cessione di Thiaw a cifre elevate, sebbene a un certo punto si volesse trattenere il tedesco. Ora, manca solo un ultimo ritocco. L’attaccante da affiancare a Gimenez dirà a cosa può puntare davvero il Milan.